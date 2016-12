Elevii Liceului Teoretic "Traian" omagiază Ziua Dobrogei!

În săptămâna 9-14 noiembrie, elevii și profesorii Liceului Teoretic „Traian” organizează o serie de manifestări dedicate Zilei Dobrogei, desfășurate sub deviza „Dobrogea: trecut, prezent și viitor!”. Dintre acestea amintim proiectul „Dapyx - Primul Rege Get care a înfruntat Imperiul Roman”, realizat în colaborare cu Fundația DANAIS și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, cu participarea claselor a VI-a și a VIII-a, coordonați de prof. Dorina Chivu, precum și participarea la simpozionul științific cu tema „Dobrogea: 137 de ani de la revenirea la patria-mamă” desfășurat la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, cu participarea elevilor clasei a XI-a G, coordonați de prof. Dorina Chivu, Mirela Myrone și Gabriel Stratenie.Vineri, 13 noiembrie, ora 11.00, vor depune coroane la Monumentul Eroilor, cu acest prilej evocând evenimentele care au dus la obținerea independenței și reintegrarea Dobrogei la Statul Român, cu participarea elevilor claselor a VIII-a, coordonați de prof. Mirela Voicu și Monica Astăluș.