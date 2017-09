Elevii Liceului "Anghel Saligny" au filmat cel de-al treilea videoclip

Grupul „Danubius” al clasei a IV-a A de la Liceul Teoretic „Anghel Saligny” din Cernavodă începe, ca de obicei, școala în forță, cu al treilea lor videoclip. Dacă în primii ani de studiu, copiii au făcut clipuri pe piesele compuse de Lucreția Marinescu, împreună cu compozitorul Claudiu Pescaru („Recreație nebună” și „Colorează”), anul acesta au filmat și înregistrat piesa „Hora de la Moldova”, soliste fiind Ami Rugină și Daria Stanciu.Lucreția Marinescu, învătățoarea lor, care a avut originala idee de a încheia fiecare an filmậnd un videoclip, i-a înscris în fiecare an la diferite concursuri și festivaluri județene și naționale, unde cei mici au câștigat mereu premii și trofee.Dintre acestea, amintim trofeul juriului la Festivalul Național „Steluțele Mării”, premiul I la Concursul Național de Multi-talente „Arca lui Noe”, Trofeul „Mlădițe dobrogene” etc.