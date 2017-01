Elevii ignoră lecţiile de patriotism

Elevii ignoră lecțiile de patriotism

Casa Corpului Didactic a găzduit recent o activitate cu o temă care pe majoritatea elevilor a ajuns să-i lase impasibili: PATRIO-TISMUL. Rupți total de ceea ce ar mai putea să însemne această valoare morală, elevii din ziua de azi, așa cum i-am perceput noi, se gândesc cum să-și ia mai repede „zborul” peste graniță. Și nu din vina lor… „Calculatorul le-a furat dragostea de carte!” „Modalități de formare a educației patriotice la elevii din ciclul primar” a fost titlul ales, pentru că doar acolo, la clasele I-IV mai există o oarecare șansă de inoculare a acestui sentiment despre care Mihail Sadoveanu afirma: „Patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor neamuri, ci datorie către neamul nostru; nu înseamnă pretenția că suntem cel mai vrednic popor din lume, ci îndemnul să devenim un popor vrednic”. Organizată de institutorul Mihaela Neagu, la activitate ar fi trebuit să participe circa 20 de învățătoare, majoritatea celor invitate fiind din mediul rural, pentru că, așa cum afirma prof. Tatiana Barbaroș, psiholog, se încearcă astfel un schimb de experiență, o coagulare a relațiilor și la alt nivel. Din păcate, au răspuns invitației doar opt învățătoare. Organizate pe grupe, participantele au fost invitate să împărtășească din experiența personală, cum au realizat educația patriotică la elevii pe care i-au îndrumat, după care au trecut la o activitate interdisciplinară cu titlul „Sunt român!”. La întâlnire a fost invitată și Dobra Trache, fostă învățătoare la Școala nr. 28, de unde a ieșit la pensie în anul 1999. Pentru că este primul an de când nu se mai prezintă la catedră, deci nu este ruptă de realitatea învățământului românesc, am dorit să știm care este perspectiva sa între trecut și prezent: „Copiii sunt foarte obosiți, este foarte încărcată materia, nu mai au timp de joacă, să-și trăiască și ei copilăria. O fi el calculatorul un semn al evoluției noastre, dar le fură elevilor dragostea de carte, pentru că iau totul de-a gata de-acolo! Programa a ajuns să fie depășită, numai pentru că acest calculator a luat-o înainte. Cărțile sunt greoaie, lecțiile sunt lipsite de conținut, sunt serbezi, nu atrag copiii. Personal, rămân uimită de mapa de teste pe care le dau mai mereu. Iar notarea este foarte, foarte relativă. Abecedarul avea, în partea a doua, niște lecții frumoase și niște poezioare atractive, pe care numai de drag le citeau. Calculatorul îi incită, dar îi și plafonează. Învățătoarele au de realizat planificări. Se cere prea multă scriptologie, prea multă birocrație, pe lângă faptul că e foarte grea materia, iar învățătoarele trebuie să fie și profesoare de biologie, și profesoare de limba română, și de matematică. Oricât ar fi ele de expeditive, tot nu pot face față!”, ne-a mărturisit, parcă dintr-o suflare, un pedagog cu ștate vechi. Oare mai ia vreo învățătoare mâna copilașului, așa încât să simtă ea cum scrie micuțul elementul grafic „A”, să-i transmită dragostea de carte? Greu de crezut, cu o programă școlară atât de încărcată și cu atât de multe planificări pe capul lor. Cu toate că, din prea mult zel, unele învățătoare parcă se întâlnesc an de an la startul unei competiții care pe care. Adevărul foarte trist Cunosc un elev de clasa I care nici nu terminase cu elementele grafice că a ajuns să spună că urăște școala. „Mă duc pentru doamna învățătoare, dar altfel nu m-aș mai duce!”. Și cum să nu aibă dreptate când există mult prea multe pretenții și o groază de culegeri: la matematică, două sau trei, la limba română, alte două sau trei culegeri. Despre același lucru ne scria, zilele trecute, un cititor: „Pe lângă programa foarte încărcată, învățătorii «forțează» elevii, până la urmă, să poarte zilnic niște ghiozdane foarte grele. Și aproape zilnic copilul duce fel de fel de culegeri la școală, fel de fel de portofolii, iar învățătorul bineînțeles că nu lucrează cu copiii în clasă de pe toate aceste materiale... Dar, doamne ferește, să observe că un copil nu are în ghiozdan tot ce spunea învățătorul!!!!!!! Oare credeți că noi, părinții, în ziua de azi suntem liberi să ne spunem părerile în școala copilului nostru??? Să știți că nu suntem, deoarece odată ce ți-ai spus o părere și învățătorul nu este de acord cu aceasta, bineînțeles copilul are de suferit zi de zi în clasă. Ar trebui testate cât mai des de către un psiholog aceste cadre didactice”. (Comentariul a fost postat la articolul „Simplificați programa școlară!”, publicat în „Cuget Liber” din 10 noiembrie 2009).