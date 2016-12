Elevii din Medgidia, provocaţi să-şi demonstreze îndemânarea

Elevii din Medgidia, provocați să-și demonstreze îndemânarea

Astăzi, la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia are loc lansarea celei de-a doua ediții a proiectului educativ „Talent și îndemânare în tehnologii”, proiect inițiat de această instituție și ai cărei beneficiari direcți și indirecți sunt elevi cu vârste între 14 și 19 ani, cadre didactice din liceele participante și agenții economici.În cadrul primei ediții a aceluiași proiect au fost implicați 500 de elevi și 65 cadre didactice, având drept scop formarea de competențe și abilități pentru meserii tradiționale, dar și pentru noi tehnologii în meseriile căutate pe piața muncii.Activitatea principală a proiectului a constat în organizarea de concursuri tematice pentru identificarea și promovarea elevilor îndemânatici în realizarea de produse, care să dovedească abilitățile, deprinderile și competențele formate la orele de cultură tehnică și generală.„Activitățile vor fi foarte interesante și de această dată am gândit proiectul sub forma unui concurs în trei faze: pe școală - 16 decembrie, locală - 26 februarie și pe județ - 15 aprilie. Așteptăm cu mare drag participarea copiilor pe care sperăm să-i atragem la activitățile gândite să le reliefeze dexteritatea și îndemânarea”, a declarat prof. Carmen Elena Bratu, directorul liceului.„Fii master chef pentru o masă festivă”, „Creează-ți singur accesoriile dorite”, „Nu aruncăm, remodelăm”, „Reutilizăm hârtia, ca să protejăm pădurea”, „Montaje altfel” sunt temele sub care se vor desfășura activitățile programate în această a doua ediție a proiectului.Unitățile școlare partenere sunt Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” Constanța, Liceul Tehnologic „Gh. Duca” Constanța, Colegiul Tehnic de Marină „A.I. Cuza” Constanța, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan” Constanța, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanța, Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” Medgidia, Liceul Tehnologic „Axiopolis” Cernavodă, Colegiul Tehnic „Dobrogea” Castelu, Liceul Tehnologic Topraisar, Liceul Cobadin, Liceul Tehnologic Independența,Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, Liceul Tehnologic „Nicolae Istrățoiu” Deleni, Liceul Tehnologic „Jean Dinu” Adamclisi.