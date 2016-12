Elevii din Medgidia au oferit o lecţie de istorie interactivă la Braşov

Elevii din Medgidia au oferit o lecție de istorie interactivă la Brașov

Joi, 08 Noiembrie 2012

Recent, Universitatea „Transilvania” din Brașov a găzduit lucrările Conferinței Naționale de Învățământ Virtual, la care au participat și dr. Natașa Peteu, profesor Carmen-Fella Țanu și Vanesa Georgiana Bordeianu, elevă în clasa a XII-a E, Sorin - Eduard Manta, elev clasa a XII-a E, de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia.Titlul proiectului din acest an a fost „Trecut și Destin - Monarhia Română”. Lucrarea este o aplicație, o lecție interactivă de istorie și abordează momentele-cheie din evoluția Dinastiei Române, de la instaurarea acesteia pe 10 mai 1866 și până la abolirea ei din data de 10 decembrie 1947. Proiectul contribuie la intensificarea colaborării între elevi, studenți, profesori, pedagogi, psihologi și specialiști IT în activitățile de concepere, proiectare, elaborare și testare a aplicațiilor de software educațional.Liceul „Bălcescu” din Medgidia este un competitor tradițional al acestei manifestări științifice care promovează tehnologii și metodologii inovative în educație, în cercetare și în perfecționarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât și în mediul de afaceri. Structurate și organizate după principii europene și standarde internaționale, proiectele CNIV promovează implementarea ideilor moderne în educația inițială și în formarea continuă, încurajează și promovează lucrul la proiecte, activitățile colaborative, metodele și experimentele științifice, gândirea creativă și intuiția, argumentația și demonstrația.Scurt istoric al succeselorÎn anul 2008, Liceului Teoretic „N. Bălcescu” Medgidia participa prima dată la lucrările CNIV desfășurate la Universitatea „Ovidius” Constanța, cu softul educațional „Aplicații interactive-suport de curs pentru istorie, clasa a XI-a”, autori: prof. drd. Natașa Peteu și elevii Cosmin Ștefan și Enghin Omer.În anul 2009, CNIV a avut loc la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași, lucrarea „Energia hidraulică - energie regenerabilă” i-a avut ca autori pe prof. drd. Natașa Peteu, prof. Carmen Fella Țanu și elevii Adrian Lupșa, Radu Zaharia și Sorin Eduard Manta.În anul 2010, CNIV s-a desfășurat la Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, iar proiectul „Tehnologia militară în Al Doilea Război Mondial - muzeu virtual” a obținut Premiul special „Star Storage”, autorii: prof. drd. Natașa Peteu și elevul Ersin Bactișa.În anul 2011, autorii prof. dr. Natașa Peteu, prof. Carmen Fella Țanu și eleva Cristina Ileana Ilea au prezentat lucrarea „Urban Story - Choose your side”, la secțiunea „IntelEducation” Inovare în educație și cercetare, în cadrul CNIV, organizată de Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj.