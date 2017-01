Elevii din Hârșova sărbătoresc Ziua Dunării

Elevii de la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” sărbătoresc astăzi Ziua Dunării- fluviul pe lângă care și-au construit viața generații întregi de locuitori ai orașului. Activitatea cuprinde vizionarea unui material documentar științific Ziua Internațională a Dunării realizat de către eleva Țoiu Andreea și va continua cu activități în aer liber - confecționare de bărcuțe din hârtie, realizarea de desene cu tematica Dunărea- sufletul familiei mele, activități desfășurate de Clubul de dezbateri academice coordonați de prof. Manea Elena. Elevii vor distribui cetățenilor Stegulețul și Fundița Dunării.În cadrul activității Ziua Internațională a Dunării elevii Clubului de teatru din Liceu coordonați de prof. Stancu Theodora vor dansa vals pe muzica lui Strauss și vor antrena participanții la dansuri specifice zonelor dunărene.Directorul Liceului- prof. Piștea Manuela evidențiază utilitatea acestor activități extrașcolare legate de Dunăre întrucât contribuie la conștientizarea și participarea elevilor noștri la eforturile de conservare a patrimoniului fluviului Dunărea, urmărind și implicarea elevilor în multiple activități cu rol formativ pe perioada vacanței școlare.Prezent la activitate, primarul orașului domnul Ionescu Viorel i-a felicita pe elevii organizatori și a subliniat importanța Dunării în dezvoltarea economică, dar și spirituală a orașului, expunând planurile pe care Primăria orașului le are în legătură cu zona portuară, cu faleza Dunării, cu exploatarea resurselor acestui fluviu, ceea ce în mod cert va duce la o dezvoltare durabilă a orașului.Activitatea Ziua Internațional a Dunării are drept obiectiv informarea și educarea copiilor privind apartenența la valorile si tradițiile spațiului dunărean, precum și conștientizarea acestora în ceea ce privește necesitatea protejării și conservării ecosistemului acvatic al acestui bazin hidrografic și a fost coordonată de profesori Elena Manea și Theodora Stancu.În fiecare an, pe 29 iunie, la propunerea țărilor dunărene și sub auspiciile Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), serbăm Ziua Internațională a Dunării. Această zi marchează semnarea Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, eveniment care a avut loc pe 29 iunie 1994, la Sofia (Bulgaria).