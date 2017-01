Elevii din Constanţa - DEZASTRU la simularea evaluării naţionale

Elevii din Constanța - DEZASTRU la simularea evaluării naționale

Cu toate că astăzi inspectorul general prof. dr. Răducu Popescu și-a propus să prezinte, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Colegiul Național Pedagogic "Constantin Brătescu", concluziile primei simulări a evaluării naționale la clasa a VIII-a, am intrat întâmplător în posesia câtorva rezultate care ne îndreptățesc să afirmăm că notele sunt "de speriat".De-a lungul întregii zile de ieri, prof. Petre Purcărea, inspector de specialitate desemnat să centralizeze notele de la limba română și matematică, a primit pe un mail special machetele de la cele șapte centre de comunicare a evaluării naționale (CCEN). Din datele centralizate de CCEN 9, respectiv notele de la Școala nr. 39 "Nicolae Tonitza", Școala nr. 19, Școala nr. 23 "Constantin Brâncoveanu" și Școala nr. 10 "Mihail Koiciu" am constatat cu surprindere că niciun elev nu a reușit să ia nota 10 la limba română. Iar la matematică, cum de altfel se aștepta toată lumea, indiferent că vorbim de cadre didactice, elevi sau părinți, din cauza subiectelor considerate de-a dreptul dificile, notele sunt șocant de multe sub 5. Spre exemplu, am găsit elevi care au obținut nota 9,20 la limba română, dar au luat 5,60 la matematică, sau nota 8 la română și nota 4,05 la matematică. Predomină notele de 5 și 6 la media simulării.La acest Centru de comunicare a evaluării naționale merită felicitări elevul Mustafa Taner, de la Școala nr. 39 "Nicolae Tonitza", care a reușit să obțină nota 9,75 la limba română și notă mai mare la matematică, respectiv 9,90, el fiind în fruntea clasamentului la acest centru.Cu toate că Metodologia de organizare a Evaluării Naționale 2013 nu prevede ca notele de la simulări să fie trecute în catalog, decizia a fost lăsată la latitudinea conducerilor instituțiilor de învățământ constănțene, chiar a profesorilor de la clasă. După cum se prezintă, însă, situația, nu le-ar fi de niciun ajutor elevilor actualele note pentru "succesul" mediei de final.Așteptăm cu interes să vedem și ce măsuri remediale propune Inspectoratul Școlar Județean Constanța în aceste condiții, situația fiind cât se poate de gravă. Inițiativa acestei simulări de la Constanța va fi salutată și de către părinți, bineînțeles cei interesați de situația copilului lor, reușind astfel să ia din timp măsurile care se impun.O a doua simulare este programată în semestrul al doilea, când vor fi folosite și camerele de luat vederi și când, cel mai probabil, lucrările vor fi considerate ca fiind teze și notele vor fi trecute în catalog. Prof. Adriana Oprea, inspector general adjunct, afirma că "".