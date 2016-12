Elevii de până în clasa a IV-a ar putea primi 200 de lei pe lună pentru programul Şcoala după şcoală

Elevii de până în clasa a IV-a ar putea primi 200 de lei pe lună pentru programul Școala după școală

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Deputații PNL Raluca Turcan și Claudia Boghicevici au depus un proiect de modficare a Legii educației, potrivit căruia elevii de până în clasa a IV-a ar putea primi 200 de lei pe lună pentru programul "Școala după școală".Proiectul de lege prevede că statul finanțează programul "Școala după școală" pentru elevii de până în clasa a IV-a cu un tichet de 200 de lei pe lună, valoarea acestuia urmând să fie actualizată și indexată anual cu rata inflației, prin hotărâre de guvern, scrie Realitatea.net."Tichetul are scop exclusiv educațional, este netransferabil altor beneficiari, iar școlile sunt cele care decontează serviciul. Părintele/reprezentantul legal optează pentru acest tichet, în scris, individual pentru fiecare copil, la sfârșitul fiecărui an școlar sau la momentul înscrierii copilului la școală”, se arată în proiectul de lege.Deputații liberali și-au motivat inițiativa legislativă prin sprijinul oferit părinților, care să-i încurajeze pe aceștia să nu-și abandoneze locul de muncă."Vedem acest demers ca o investiție în viitorul copilului. Valoarea tichetului pe care am propus-o este stabilită în funcție de indicatorul social de referință și se indexează anual cu indicele de inflație. El reprezintă un ajutor pentru fiecare elev și cuantumul acestuia va acoperi, integral sau parțial, costurile școlii sau ale organizațiilor non-guvernamentale care se vor ocupa de copii, după finalizarea lecțiilor", potrivit expunerii de motive.Propunerea legislativă se află în consultare publică, la Camera Deputaților, urmând să intre în dezbaterea comisiilor de specialitate în sesiunea parlamentară din septembrie.