Elevii de la „Traian”, modele de solidaritate

Ştire online publicată Miercuri, 29 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 3 martie, începând cu ora 17, Liceul Teoretic „Traian” va organiza, în City Park Mall, un eveniment caritabil, care are drept scop ajutorarea unui băiat bolnav de leucemie. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului EcoChampions, finanțat de CEZ Group și aflat sub coordonarea Asociației MaiMultVerde, a organizației neguvernamentale ecologiste Mare Nostrum și a Inspectoratului Școlar Județean Constanța.Activitățile din cadrul acestui eveniment se vor concretiza sub forma unei prezentări de modă și a unei tombole cu premii. Premiile puse în joc, în cadrul tombolei, au fost oferite de partenerii evenimentului și constau în piese vestimentare, jocuri, cărți și vouchere cadou. Voluntarii din grupul „EcoRiot” le vor sta la dispoziție tuturor celor cărora doresc să participe la marea extragere și care, în felul acesta, îi vor întinde o mână de ajutor unui copil aflat în nevoie. Evenimentul se adresează atât elevilor de liceu, solidari cu suferința unui coleg, cât și comunității locale, care își dorește să contribuie la salvarea unei vieți. Banii strânși în urma vânzării de bilete vor fi donați familiei băiatului bolnav de leucemie.„Organizarea prezentului eveniment ne-a umplut de bucurie și speranță, pentru că am avut ocazia să întâlnim oameni generoși, dispuși oricând să întindă o mână de ajutor unui seamăn de-al lor. Cu atât mai mult cu cât, de data aceasta, este vorba despre un copil. Pe această cale, lansăm un apel de solidaritate către toți oamenii cu suflet, în speranța că împreună vom reuși să aducem din nou zâmbetul pe buzele unui copil, căruia îi putem reda dreptul la o copilărie fericită”, a declarat prof. Maria Sorescu, director al Liceului Teoretic „Traian”.Scopul general al proiectului EcoChampions este crearea unei culturi a voluntariatului în rândul tinerilor, prin consolidarea identității cluburilor de elevi, care, în urma noțiunilor însușite și a activităților practice desfășurate, să fie capabili ca, pe termen lung, să se implice cu succes în rezolvarea unor probleme identificate în comunitatea locală din care fac parte.