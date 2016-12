Elevii de la „Traian” au răspuns provocărilor viitorului

Ştire online publicată Marţi, 15 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Aflat la cea de-a zecea ediție, Concursul Internațional de Proiecte Informatice INFOMATRIX 2012, unul dintre cele mai importante concursuri internaționale de IT, a reunit, la începutul acestei luni, peste 300 de liceeni și studenți, organizați în echipe din 39 de țări.Scopul concursului a fost promovarea excelenței în domeniul IT, valorizând cunoștințele și creativitatea elevilor, pentru a contribui la dezvoltarea informaticii, dar și a dialogului și colaborării interculturale.Organizat de LUMINA Instituții de Învățământ în colaborare cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, evenimentul a numărat 187 de proiecte finaliste (35 românești și 152 internaționale), selecționate din peste 1.000 de proiecte înscrise în etapele desfășurate pe patru continente - America, Europa, Asia, Africa.În urma desfășurării selecției naționale, echipele Liceului Teoretic „Traian” au obținut locul I la secțiunea „Computer Art” și locul al II-lea la secțiunea „Programming”. Cu aceste rezultate meritorii, cele două echipe participante au intrat în etapa finală a competiției internaționale, unde au reușit să impresioneze atât un juriu de specialitate format din ingineri informaticieni, profesori universitari, programatori și web designeri, cât și numeroșii vizitatori ai standurilor de prezentare a proiectelor realizate de participanți.În cadrul ceremoniei de premiere, elevul Floris Andrei Stoica-Marcu, din clasa a XI-a A, realizator al proiectului „Beyblade: All Across the Nation”, a obținut medalia de argint la secțiunea „Programming”, profesor coordonator Gabriela-Violeta Tănăsescu. Proiectul a constatat în conceperea unui joc 3D cu capabilități multiplayer, dezvoltându-se în timp de la un îndrăzneț concept la produsul final. Elevii Cezar Andrei Miron, Andreea Barbu, din clasa a X-a A, realizatori ai proiectului „Wonderland: New Beginnings”, au obținut medalia de bronz la secțiunea „Computer Art”, profesor coordonator Cristian Dumitrof.Deși la început, calificarea în finală și clasarea pe podium păreau un vis, pasiunea și dorința acestor elevi de a-și demonstra calitățile în domeniul IT într-o competiție adevărată și-au arătat roadele, astfel că astăzi ne putem mândri cu realizările lor.