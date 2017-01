Elevii de la profesională vor primi bursă 200 de lei lunar

Din anul școlar 2012-2013, va fi reintrodus învățământul profesional, după ce în 2009 a fost distrus de prof. Ecaterina Andronescu, care a oprit cifrele de școlarizare ale școlilor de arte și meserii.Ieri, probabil în ultima sa conferință de presă, ex-ministrul Educației Daniel Funeriu a ținut să aducă precizări clare cu privire la modul cum vor putea intra în învățământul profesional, din toamnă, elevii care au terminat cu succes clasa a IX-a, cu vârsta de 15 - 16 ani. După ce finalizează această școală profesională în cadrul liceelor tehnologice, elevul poate reintra în clasa a XI-a dacă dorește acest lucru.„Fiecare elev care va intra va beneficia de un contract tripartit elev - părinte, școală, firmă, iar firma va fi parte a procesului de selecție dacă numărul elevilor este mai mare față de numărul de locuri”, a declarat Funeriu, anunțând că „va exista o bursă de 200 de lei pe lună, cash, pentru fiecare elev din acest program”.Procesul educațional va dura doi ani, iar în primul an programa pre-vede 40% teorie și 60% practică, care include șase săptămâni la angajator. În cel de-al doilea an, va fi 25% teorie, 75% practică, iar practica obligatorie la angajator va fi de cinci săptămâni.Angajatorul va participa la oferta curriculară, elevului fiindu-i alocat un tutore de școală din partea firmei, practica desfășurându-se conform contractului între școală și societate. Participarea angajatorului la examenul final este obligatorie. În schimb, practica nu este obligatoriu să fie făcută numai în România. La finalizarea studiilor, elevul va primi un certificat de calificare de profesionist, care va fi recunoscut la nivel european.Resursele puse la dispoziție de MECTS se concretizează în susținerea prin costul standard per elev, la care se adaugă o bursă de 200 de lei pe lună, cash, pentru elev.Dacă vor fi respectate prevederile metodologice asumate de Daniel Funeriu, va exista o resursă de 100 de milioane de euro, din fonduri europene, iar banii vor fi puși la dispoziția școlilor, angajatorilor, inspectoratelor școlare și vor putea fi cheltuiți pe posibilități de remunerare a tutorilor de la nivelul firmei, pe echipamente, consiliere școlară și alte cheltuieli.În județul Constanța, în urma discuțiilor purtate de inspectorii școlari, directorii de unități de învățământ și agenți economici, s-au identificat domeniile în care ar fi necesar să se școlarizeze elevii. Vor exista 24 de clase, cu profil tehnic și resurse naturale și protecția mediului, iar după doi ani de cursuri elevii vor primi certificat de calificare de nivel 2.Printre domeniile în care se vor specializa absolvenții clasei a IX-a se numără mecanica, construcții și lucrări publice, turism și alimentație publică, comerț, electric, chimie industrială, agricultură și silvicultură.„Elevii care anul acesta sunt în clasa a IX-a, pot opta la finalizarea cursurilor pentru unul dintre profilurile menționate. Așteptăm ordinul de ministru care ne va permite să demarăm procedurile de organizare și funcționare”, a declarat Agneta Șerban, consilier compartiment prognoză rețea școlară, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.