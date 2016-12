Elevii de la Grupul Şcolar Ostrov îşi fac nevoile în curte, dar au gazon artificial

Din ciclul „Ce-i lipsește chelului? Tichie de mărgăritar…”

Elevii de la Grupul Școlar Ostrov își fac nevoile în curte, dar au gazon artificial

Ostrov - o comună în sud-vestul județului Constanța, aproape de Dunăre și departe de oportunitățile economice ale suratelor de pe coasta mării, cu un șomaj peste medie și puține șanse în viitorul previzibil de a vedea schimbări majore - pare condamnat să rămână exilat la marginea județului nu doar geografic, ci și economic. Problemele comunei își pun am-prenta și asupra condițiilor actului educațional, clădirea de patrimoniu a liceului, care datează din 1879, reclamând urgente reparații, dacă nu chiar o nouă construcție. Instituția este prinsă, din anul 2002, într-un program de reabilitare a școlilor din mediul rural, fapt pentru care Primăria Ostrov nu a investit în lucrări de renovare. Iar programul de reabilitare nu a ajuns decât la faza licitațiilor pentru firmele care să execute aceste lucrări. Există, totuși, speranțe ca din vara anului următor să se miște ceva, pentru că pe lista localităților constănțene care beneficiază de investiții în cadrul acestui program, orașul Băneasa se află în fața comunei Ostrov. Iar acolo, la Băneasa, lucrările de renovare a școlii au demarat deja, în vara aceasta, conform declarației Anei Adam, directoarea Grupului Școlar din Ostrov. Școala generală a fost mai norocoasă, pentru că ea datează doar din anii ’60. Așadar, fiind oarecum mai recentă, nu a fost prinsă în acest program de reabilitare, iar primăria din localitate a investit în câteva lucrări de renovare. Reabilitarea…cu cântec a unei clădiri de patrimoniu Vara aceasta a fost refăcut și terenul de sport al liceului, care acum este acoperit cu un gazon artificial. Cu toate acestea, majoritatea elevilor se întreabă de ce s-au investit atâția bani într-un gazon trăsnet, în timp ce ferestrele de la unele clase sunt sparte. Și aceas-ta în condițiile în care mai multe săli de clasă ar avea nevoie urgentă, ținând cont de cele câteva grade de afară, de ferestre noi. Grupul Școlar din Ostrov deține și un internat, în care sunt cazați atât băieți, cât și fete, contra sumei de 172 de lei. Pe acești bani, elevii stau câte șase în cameră, primesc lemne pentru sezonul rece și servesc trei mese pe zi la cantină. „Anul trecut nu am stat în internat, dar acum, pentru un milion și ceva, am preferat să nu mai fac naveta. Mai primesc pachete de acasă, de la Negru Vodă. Nu este foarte bine, dar de banii ăștia nu găsesc o gazdă mai bună”, ne-a spus Stelian Crăciun, elev în clasa a X-a. Directoarea Adam este de acord că internatul are nevoie de renovări, dar iarna aceasta lucrurile rămân la actualul stadiu. De asemenea, clădirea liceului necesită lucrări de renovare, cum ar fi înlocuirea sistemului electric, a tâmplăriilor și o reabilitare a internatului. Grupurile sanitare trebuie, de asemenea, refăcute, având în vedere că, la ora actuală, ele se află în curte, la fel cum o necesitate ar fi și o centrală termică. Școala, a cărei piatră de temelie a fost pusă de ostași ai Armatei Române imediat după Războiul de Independență, este un monument de arhitectură de sfârșit de secol XIX, de aceea prof. Adam speră ca cei cărora le vor fi încredințate lucrările de renovare să păstreze exteriorul de epocă al clădirii. Potrivit declarațiilor directoarei, la școală nu există probleme deosebite de disciplină, în afară de cele obișnuite în cazul unor „adolescenți sănătoși”. Unul din motive fiind faptul că, din cauza sărăciei, elevii sunt ocupați să își ajute părinții în jurul casei. De asemenea, depărtarea comunei Ostrov de centre urbane mai mari a avut cel puțin un avantaj: localitatea a rămas ferită de problemele tipice pentru marile orașe, cum ar fi consumul de droguri.