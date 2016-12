Elevii de la Şcoala "Gheorghe Ţiţeica" promovează tradiţiile dobrogene în Italia

Elevii de la Școala "Gheorghe Țițeica" promovează tradițiile dobrogene în Italia

În a doua decadă a lunii octombrie, un grup de elevi de la Școala „Gheorghe Țițeica” din Constanța, însoțiți de prof. Dorina Șacu, coordonatoarea proiectului pentru România, și Gabriela Pisică, s-a deplasat în Italia, în orașul Faenza, pentru a derula o serie de activități de învățare pe termen scurt în cadrul unei mobilități din cadrul proiectului european Erasmus+ „Invaders - How they shaped the Europe of today” / „Invadatorii - Cum au influențat Europa de astăzi”.Școala parteneră italiană, Instituto Comprensivo Statale Europa, a organizat un program foarte variat, cu ajutorul căruia tinerii din țările implicate - Anglia, Irlanda, Spania, Polonia, Finlanda, respectiv România - au avut acces la tradițiile locale.Delegațiile din țările participante la proiect au fost primite de către primarul orașului Faenza, Giovanni Malpezzi, care a punctat relațiile de afaceri pe care urbea italiană le întreține cu localitatea Horezu, evidențiind nevoia de a păstra tradițiile și de a transmite mai departe meșteșugurile antice în scopul păstrării identității culturale.„Activitățile derulate de elevi în Italia i-au făcut să înțeleagă încă o dată cât de important este să experimenteze tradițiile altor popoare. Aceasta contribuie atât la îmbogățirea culturii generale și la multiplicarea experiențelor de viață, cât și la consolidarea propriei identități prin conștientizarea alterității, a diferențelor”, a declarat Dorina Șacu, coordonatoarea proiectului.