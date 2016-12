Elevii de la Şcoala "Gheorghe Ţiţeica" au meşterit mărţişoare eco

Elevii de la Școala "Gheorghe Țițeica" au meșterit mărțișoare eco

De 10 ani încoace, în prag de Mărțișor, elevii ciclului primar, respectiv ai celui gimnazial, de la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” așteaptă vizitatori și cumpărători pentru obiectele pe care le realizează în timpul orelor de abilități practice și de educație tehnologică, dar și în timpul lor liber.Organizatorii de anul acesta ai Târgului de mărțișoare au fost prof. Emilia Cadâr, Dorina Foroglu și Cici-Corina Vlad, care au urmărit prin această activitate atât stimularea imaginației elevilor și formarea gustului lor estetic, cât și dezvoltarea spiritului antreprenorial și exersarea tehnicilor de marketing celor mai simple.Peste 300 de părinți și bunici au onorat cu prezența lor munca elevilor, aceștia făcându-și astfel necesarul de mărțișoare și de felicitări pentru săptămâna 1-8 martie când urmează să ofere celor dragi simbolurile primăverii. Emilia Cadâr, prof. coordonator al evenimentului, a declarat: „Această manifestare face parte dintr-un proiect național pe care școala noastră îl derulează de mai mulți ani, proiect intitulat «Un mediu curat - esența supraviețuirii și a progresului». În el sunt implicați toți elevii școlii și chiar părinții și bunicii acestora care ajută de fiecare dată cu idei, cu materiale și cu prezența lor onorantă la activitate. An de an, ideile elevilor noștri sunt mai interesante, an de an devin mai întreprinzători și mai competitivi”.