Elevii de la Şcoala „Dan Barbilian” admişi la Festivalul SANREMO 2009

Elevii de la Școala „Dan Barbilian” admiși la Festivalul SANREMO 2009

În perioada 18-22 martie, se desfășoară la Sanremo, Italia, finala Festivalului Internațional al Creativității în Școli, școala cu clasele I-VIII „Dan Barbilian” din Constanța fiind admisă la trei secțiuni: „EUROTHEATRE”, „EDUC ARTE” și „My School in Expo”. Cum a început aventura acestei participări ne-a povestit bibliotecara Crina Mareș, coordonatorul proiectului: „În luna ianuarie, când am primit invitația de a participa la selecția pentru acest concurs internațional am privit-o ca pe o joacă, dorind să vedem de ce suntem în stare. Ne-am mobilizat și cu o săptămână înainte de vacanța de iarnă s-a început lucrul la pictura de 1m/1m ce a fost realizată pe pânză pictată în ulei. Pe 2 februarie am trimis-o în Italia spre jurizare și a fost acceptată la secțiunea Educ Arte”. La cea de-a doua secțiune la care au fost admiși, EUROTHEATRE, participă elevii Cercului de teatru coordonat de aceeași bibliotecară, ea fiind cea care a realizat nu numai regia, dar și costumele la piesa „Old man’s daughter, the obedient”, după povestea lui Ion Creangă, „Fata babii și fata moșului”, adaptată în limba română de Crina Mareș și în limba engleză de inst. Paula Comșa. Actorii sunt elevi ai clasei a IV-a B, învățătoare Felicia Albu. Actorii trebuie menționați pentru prestația lor deosebită și seriozitatea cu care s-au implicat în acest proiect: Victor Dadaciu, Monica Cojocariu, Radu Naghy, Anca Dudaș, Cristina Șerban, Teodora Muscalu, Andreea Caraiane, Maria Nicola, Andreea Ionescu, Răzvan Mihalache, Irina Mitrenca, Sebastian Roșca, Maria Ciochina, Ioana Teodorescu, Cristina Piti. De altfel, unii dintre ei sunt câștigătorii unor importante premii la Concursul național de teatru pentru copii de la Bârlad „Atenție se joacă teatru!”, motiv pentru care s-au și mobilizat cu această ocazie specială. Responsabilitatea acestor micuți este enormă și emoțiile pe măsură, când piesa va fi jucată pe scena Teatrului Ariston din Sanremo. De asemenea, elevii vor participa și la secțiunea „My school in expo”, unde, într-un spațiu oferit de organizatori, vor prezenta sub titlul „Sărbătoarea primăverii la români” proiectele școlii, produse specifice Paștelui ortodox și catolic, create de elevi din materiale reciclabile, filme de prezentare a școlii, dar și a litoralului românesc. Această activitate va fi coordonată de prof. Camelia Orezeanu. Așadar, destule motive pentru a nu trece nepăsători peste răsplata muncii depuse, care ar consta într-o sponsorizare de 600 de euro. Așteptăm cu interes să facem publice numele celor care se implică în a-i ajuta pe copii.