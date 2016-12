Elevii constănţeni, mândri de "opera" lor. Ce vor spune profesorii despre Statut

3

statut

Lucrurile din Statut sunt relativ acceptabile,mai putin cel privitor la feed-back-ul anonim.Feed-back-ul ar putea exista,chiar si anonim,dar sa se faca in baza unor criterii clare,precum felul in care preda profesorul,felul in care evalueaza elevii,nu pe chestii copilaresti.La fel si cu confiscatul lucrurilor.Sunt elevi care vin la scoala cu carti de joc,zaruri,lasere pe care chiar le folosesc in scoli de cand eram eu copil.Eu cred ca acest Statut al elevului are in spate niste adulti foarte rau voitori atat cu profesorii, cat si cu elevii.Sub umbrela acestui feed-back anonim, se va crea un sistem 100% corupt, profesorii nedoriti din diferite scoli,chiar daca isi faca meseria bine, vor fi inlocuiti de spagari care "dau" bine.Felicitari!