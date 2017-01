Elevii constănţeni lucrează la o culegere de poveşti

Elevii constănțeni lucrează la o culegere de povești

Despre elevii de astăzi se spune că citesc din ce în ce mai puțin. Însă lucrurile nu se opresc aici, pentru că cei cărora le este dat în grijă progresul intelectual al copiilor nu se mulțumesc cu această situație. La Școala „Dan Barbilian” din Constanța, un bibliotecar a pornit o serie de acțiuni pentru atragerea copiilor spre carte. „Proiectul care se derulează în școala noastră începând cu anul școlar 2008 – 2009 se numește «Povești de ieri, povești de azi» și are ca scop antrenarea copiilor în lectură și, în final, desfășurarea unui concurs de creație literară a copiilor, care se va materializa într-o culegere de povești făcută de copii”, a declarat Crina Mareș, care nu este atât de negativistă în ceea ce privește relația tumultuoasă dintre elevi și cărți. „Această idee ne-a venit pentru că toată lumea spune despre copii noștri că nu citesc, lucru care nu este adevărat. Eu, ca bibliotecar, pot să vă justific cu acte că acești copii chiar citesc, sunt interesați de literatură. Acum sunt peste 62 de școli și grădinițe - au aderat și grădinițe la acest proiect”. Proiectul cuprinde trei întâlniri, în aula Bibliotecii Județene, dintre care două au avut loc deja, ultima fiind programată pentru joi, 29 ianuarie. „Ideea a fost să plecăm de la povestea biblică ce stă la baza tuturor poveștilor din viața noastră, și plecând de la această poveste, copiii au observat că poveștile populare au fost inspirate din poveștile biblice, apoi povestirea cultă, la fel, a fost inspirată din povestea populară și cea biblică, până s-a ajuns la romanul SF din zilele noastre care, până la urmă, tot acest lucru caută, Entitatea supremă care ne-a adus pe acest Pământ și scopul nostru în viață. Depistând aceste căi, copiilor le este mult mai ușor acum să citească o carte, să o încadreze într-o specie, să-și poată extrage din ea învățămintele și pildele de care au nevoie. La final, vom face și un concurs: cel mai aprig cititor, cele mai bune lucrări scrise de mânuța lor și vom scoate și volumul de care am vorbit”, a mai spus Mareș. Prima întâlnire a avut loc chiar cu ocazia aniversării nașterii lui Mihai Eminescu, la 15 ianurie, iar invitatul a for scriitorul Ana Ruse, care, acum pensionară, a fost învățătoare. Ea le-a vorbit elevilor despre felul în care trebuie întocmit un jurnal de călătorie. Tot cu această ocazie Ana Ruse le-a prezentat copiilor ultimul ei volum, intitulat „Bucurii nesperate”, o cronică a unor călătorii prin Europa, inclusiv în unele locații pe care studentul Eminescu le-a vizitat. A doua întâlnire, din 22 ianuarie, a avut adus în fața elevilor cadre militare care le-au povestit despre Mica Unire și rolul Armatei în acest eveniment, inclusiv al ofițerului Al. I. Cuza. Joi, 29 ianuarie, Cristina Tamaș, scriitor și profesor la Universitatea „Ovidius”, va fi cea care se va întâlni cu elevii constănțeni. Ea le va prezenta cum se scrie o carte de amintiri și un jurnal. Tot în cursul acestei întâlniri, vor veni în fața copiilor inspectorul școlar de religie Cosmin Lungu și cadre didactice care predau religie. Aceștia vor prezenta povestirile biblice, și ultimele cărți scrise pe această temă.