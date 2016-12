Elevii constănţeni au câştigat „Un condei numit Fair Play“

Elevii constănțeni au câștigat „Un condei numit Fair Play“

Comitetul Olimpic și Sportiv Român, prin Academia Olimpică Română, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, a organizat în anul școlar 2012-2013 Concursul de literatură și jurnalism sportiv „Un condei numit Fair Play”, destinat elevilor din ciclurile primar, gimnazial și liceal care îmbină cele două domenii: creația, pasiunea pentru scris și citit și domeniul sportiv. La nivelul județului Constanța, patru eleve au reușit performanța de a obține rezultate foarte bune: Maria Beatrice Boghean a obținut Premiul I, Anamaria Dudu, ambele de la Liceul Teoretic „Ovidius”, Premiul al III-lea la secțiunea Poezie. La secțiunea Cronică-Reportaj, eleva de clasa a V-a, Alexandra Cornea, de la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Constanța, a obținut Premiul al III-lea, iar eleva Maria Teacă, de la Liceul Teoretic „Ovidius”, a obținut Mențiune. Cele patru eleve, însoțite de profesoarele Trifan Deniz și Gabriela Hugeanu, vor fi premiate vineri, 1 noiembrie, ora 11, la Casa Olimpică din București. Eleva Alexandra Cornea, clasa a VI-a, de la Școala Gimnazială Nr. 6 „N. Titulescu”, a declarat: „Olimpismul este cel mai sănătos cod de viață (personală și socială)! «Un condei numit Fair Play» a fost dorința de a încerca să exprim și în cuvinte ceea ce simt și gândesc din momentul în care, acum trei ani, am început să practic atletismul, la LPS «Nicolae Rotaru» CSS Constanța, sub în-drumarea profesorului Cătălin Ganera. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă adresez… (tot) antrenorului. Pentru că domnul Cătălin Ganera este «vinovat» pentru pasiunea pe care am dobândit-o (folosesc acest termen tocmai pentru că o consider ca fiind un mare câștig!) pentru sport, în general, și pentru atletism, în special. Iar profe-sorul și antrenorul meu a continuat lecția de adevărat olimpism pe care ne-o predă la fiecare antrenament. Mi-a oferit noi materiale de studiu, dar cel mai important ajutor a fost, cred, acela de mă face să înțeleg că… deja înțelesesem multe lucruri, care constituiau chiar temele con-cursului!”. Cu acest prilej, inspectorul școlar general, prof. dr. Răducu Popescu, a menționat: „Le felicit pe cele patru eleve pentru rezultatele notabile obținute la un concurs inedit, interdisciplinar, care îmbină creația, creativitatea literară cu talentul sportiv și care pregătește generații de tineri animați de fair play. Totodată, sunt de apreciat cu atât mai mult, cu cât performanțele lor există în sport și în rezultatele de la școală”.