Elevii Şcolii 7 realizează un sondaj de opinie

Elevii Școlii 7 realizează un sondaj de opinie

Joi, 5 aprilie, de la ora 10, elevii și cadrele didactice ale Școlii cu clasele I-VIII „Remus Opreanu” Constanța vor desfășura, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța și Universitatea Maritimă Constanța, activitatea intitulată „Alege-ți brățara!”, și care va consta într-un sondaj de opinie privind stilul de viață al celor care frecventează cele două instituții.Elevii claselor a VII-a D, a VII-a C și a VI-a C, coordonați de profesorii Aurora Suba, Irina Condurachi și Săftica Sava, și-au propus să ajute la schimbarea stilului de viață al locuitorilor Constanței.Elevii vor realiza brățări de culori diferite - verde, alb și roșu - fiecare reprezentând un anumit stil de viață, care vor fi oferite participanților la sondaj.