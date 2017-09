Elevii Colegiului Pedagogic se reîntâlnesc după 20 de ani

O întreagă clasă de elevi, 23 la număr, toți din Republica Moldova, și-a dat întâlnire astăzi, 1 august, la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, la o întâlnire, după…20 de ani.„Între anii 1992-1997, timp de cinci ani, cât a durat școlarizarea lor, am dialogat împreună, ne-am informat și format pentru statutul de învățător- educator. Voi ați cerut să vă aliniem la progresul tehnologiei educației și noi am dat, dar și invers, noi am impus și voi ați acceptat, în final, perfecționarea pentru arta predării și instruirii, atât de necesară multor școli din jurul orașului Cahul de unde ați fost selecționați. Astăzi, noi, cadrele didactice așteptăm să ne relatați despre mersul relației învățător- elev și invers, despre relația elev - mediu social și familial, despre transferul de la învățarea intuitivă, la cea prin acțiune, în care școlarii să devină subiecți ai propriului efort”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Horea Suciu, fost diriginte.Acesta își așteaptă astăzi, cu mare emoție, foștii elevi și este convins că multe discuții vor fi purtate pe marginea atitudinii pasionale pentru autodepășire și pentru cercetare.