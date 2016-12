Elevii Colegiului de Artă, fericiţi de succesul acţiunii lor

Elevii Colegiului de Artă, fericiți de succesul acțiunii lor

Ieri, Colegiul Național de Arte „Regina Maria” a derulat, la Centrele Școlare pentru Educație Incluzivă „Albatros”, „Delfinul” și „Maria Montessori”, activitatea „Săptămâna fructelor și legumelor donate”, în cadrul Strategiei Naționale pentru Acțiune Comunitară (SNAC).Scopul activității este nu numai de a oferi beneficiarilor legume și fructe, dar și de a petrece câteva momente împreună cu copiii din centrele amintite, cântând sau desenând. Coordonatorii activității au fost profesorul psiholog Daniela Stroia și profesorii Victoria Dorobanțiu, Alexandra Popescu. Profesorii colaboratori sunt: Laura Coman, Alina Leonte, Carmen Mihaela Vărășteanu, Simona Barbu.Elevii voluntari implicați direct în această activitate sunt din clasele a IX-a B (arte plastice) și a X-a D (muzică), iar beneficiarii sunt copii din familii cu nivel scăzut de trai din centrele școlare pentru educație incluzivă.De asemenea, elevi voluntari de la clasa a X-a B au popularizat și organizat colecta de fructe și legume în colegiu, reușind să mobilizeze numeroase clase din ciclurile primar, gimnazial și liceal, cantitatea donată în acest an depășind 500 kg.„Săptămâna fructelor și legumelor donate ne oferă un prilej de a ne întâlni în al doilea an al parteneriatului nostru cu elevii din aceste centre și cu profesorii lor minunați. Ne vom cunoaște mai bine, vom cânta și vom desena împreună”, declara prof. Daniela Stroia.Iar elevele de la clasa a X-a B, care au organizat activitatea s-au declarat de-a dreptul uimite: „Nu credeam că apelul nostru va avea atât de mult succes. Foarte multe clase de elevi din colegiu au fost încântate să participe. Am colectat o mulțime de bunătăți”.