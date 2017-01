Prof. Maria Munteanu, pensionară:

„Elevii au scăpat de sub control!“

Ieri, Școala nr. 3 „Ciprian Porumbescu” a găzduit o frumoasă inițiativă, prin care corpul profesoral de aici, după cum ne-a declarat directoarea Doina Buzescu, și-a dorit să-și exprime recunoștința vizavi de activitatea depusă de actuale pensionare zeci de ani la catedra acestei instituții. Evenimentul a fost „provocat” de Maria Munteanu, la împlinirea venerabilei vârste de 81 de ani și a 26 de ani de la pensionare. Pe 13 octombrie 1983 a ieșit la pensie la vârsta de 55 de ani, după ce 30 de ani și două luni a predat neîncetat. „Am 26 de ani de când mănânc pensia și aș mai vrea să mai am încă mulți ca să le dovedesc că sunt lu-cidă și că iubesc matematica foarte mult”, ne-a mărturisit octogenara. I s-au alăturat colege dragi: Aristița Melenciuc, învățătoare – pensionară din 1990, Mia Blindea, învățătoare – pensionată și Mihai Elena, secretară. Ne-a mai povestit că timp de opt ani a fost elevă la Liceul „Mihai Eminescu” pe vremea Regelui Mihai când instituția se numea „Ana Ipătescu” și se primeau numai fete. După absolvirea Facultății de matematică principal și fizică secundar la Cluj, în anul 1953 a primit decizia de a veni la catedra Școlii nr. 3 care ființa în actualul sediu al Universității „Ovidius”. Și pentru că de acum 26 de ani învățământul românesc s-a pre-schimbat în mult prea rău, în opinia cunoscătorilor, am întrebat-o pe fosta profesoară de matematică cum vede actuala situație: „Nu îmi place felul cum se predă la catedră, pentru că nu se folosește materialul demon-strativ-intuitiv, adică la vedere. Acasă, părinții n-au timp să se ocupe de copii, sunt lăsați liberi la calculator și nu mai pun mâna pe carte, iar la școală nu mai caută să răspundă, să fie activi, pentru că nu studiază. Îmi pare tare rău că nu se mai dez-voltă teorema lui Pitagora, care este foarte impor-tantă, sau frumoasa geometrie a lui Euclid. Copiii ar trebui să știe proprietăți, să vină cu planșa făcută de acasă, să lucreze și pro-fesorul să-i pună un 10, să-l sti-muleze și să-l activizeze. Trece anul fără să fie controlat. Mai nou, am auzit că sunt puși elevii să controleze temele colegilor. Măcar o dată să treacă profesorul printre rânduri și să te faci că iscălești. Și părinții trebuie să-i controleze, iar eu am pus mare preț pe controlul elevilor mei. Iar când se fac ședințele cu părinții să fie invitați și elevii, dar și profesorii de bază, la care se dau examene!”.