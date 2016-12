Elevii au învăţat să sară peste orele de sport. Profesorii, îngropaţi în adeverinţe şi scutiri

9

Prostie

Sunteti mai mult decat jalnice!Mai clar,SUNTETI FOARTE PROASTE!Toate si toti din anturajul lui Stan!Se scria pe aici ca Popa si Cojocaru sunt mai rasariti.Cojocaru ori e mai beat,a si imbatranit si posibil sa-si fi baut mintile,iar Popa s-a tacanit de tot! Cum poate sa fie de partea lui Stan la asemenea nivel! Nimeni din aceasta gasca a lui Stan nu scrie ceva in aceste comentarii fara sa ceara aprobare,sa se consulte cu Stan si sa verifice Popa ce se scrie si cum se scrie.Pentru ca astea sunt ele,sefe...mari sefe si foarte mari proaste daca au fost de acord cu acest comentariu si sa fie scris la maniera aceasta.Ce,madam Popa,... ai vrut sa pari... cine?! Oricum ai lua-o si oricine ai fi vrut sa pari ca ai fi, nu puteai sa scrii cu atat de mari si multe greseli si nici mesajul nu putea sa fie atat de evident al prostiei.Deci cei din anturajul lui Stan si care ii duc trena sunt niste analfabeti,agramati si mari mincinosi?!Asta ati vrut sa transmiteti?Infatuarea voastra este deasupra oricarei limite si continui sa cred ca tot ea,infatuarea este si principala cauza a atitudinii voastre care e clar ca are la baza prostia.Exprimarea aceasta de "acele amarate din secretariat" denota aceasta.Ambele directoare psd-iste sunt la unison in aceasta privinta.Se considera net superioare subalternilor.Pornind de la educatoare, invatatoare,personal didactic auxiliar si nedidactic.Nici profesorii nu mai sunt de nasul lor,ele discuta la nivel de directori si inspectori,cu restul sterg pe jos.Si Popa si Stan habar nu aveau ce inseamna directorat cand au venit pe functii.Cojocaru le-a mai elucidat,dar si manipulat,Timofte pe Stan referitor la legi,Popa a avut-o pe adjuncta Moraru care cunostea si legi si administrare si organizare.In rest,ce? Fara secretarele care erau pe posturi-Gache si Gorgan,fara contabila sau mai bine zis contabilele pe care le-a tot schimbat(Stan) pana si-a gasit aliatul care le face si mizeriile,fara adm-tora care a fost,nu cele care au venit ca acelea le-a adus Stan si nu erau in domeniu sa cunoasca ce inseamna invatamant,fara oamenii care erau pe posturi si care lucrau de ani de zile si cunosteau circuitul hartiilor, termenelor, metodologiilor.... fara cunostinte in domeniile de secretariat,administratie,contabilitate ce stiau aceste ipocrite?Si nu asta este problema, era firesc sa nu aiba cunostinte atat timp cat nu au mai detinut o astfel de functie.Dar cum poti sa negi rostul si importanta fiecarui post si persoana calificata de pe postul respectiv?Atunci de ce mai exista o asemenea organizare cu asemenea posturi?Astia din minister si de atatia ani sunt tampiti?....Dupa ce au retinut cate ceva au inceput sa faca ordine si sa invete ele pe fiecare ceea ce presupune postul fiecaruia,iar tot ce s-a intamplat,cum s-a lucrat inainte sa vina ele pe functii (mai ales Stan) a fost gresit si ilegal. Alt aspect pe care l-ati abordat in acest comentariu este cel refeitor la actuala adm-tora care este adusa de Stan,stie toata lumea.Vechea adm-tora a aflat aceasta si a spus-o, nici cea in cauza nu a negat asta si s-a si exprimat ca acasa cu mama ei,Stan nu se comporta asa si ca daca stia ce o asteapta nu venea pe post.Mai mult, sunt parinti care cunosc aceasta situatie si au lucrat cu ea la Casa de Pensii unde a fost angajata si si-a dat demisia cand acolo au fost niste probleme.Colege de-ale ei de acolo au spus ca fiind fiica menajerei lui Stan a putut veni pe post.Nu este nicio inventie!....Si unde zici ca erai, in birou? Sub birou?Care birou?Si ai auzit cum discuta secretara cu adm-tora? La asta sunteti bune sa ascultati,sa spionati si sa suspicionati.Ma mir ca discutau cele doua ca acolo trebuie sa ai mare grija ce vorbesti si cu cine,sa vorbesti in soapta sau mai bine sa-ti pui botnita daca se poate. Intai de toate nu mai aduceti in comentariile voastre cretine numele lui Dumnezeu,voi astea care ati facut rau multor persoane,mai ales tu,Stan Mihaela,tu ar trebui sa nu mai poti pune capul pe perna si sa-ti fie frica de cate ti se vor putea intoarce impotriva!Iar tu,Popa Alina mai cauta si poata gasesti macar o farama din profesionalismul(ca profesor de romana) pe care ti-l recunoaste multe persoane si poate iti infrangi pornirile caracterului si te retragi in a mai fi un aliat a lui Stan!Ai dezamagit multa lume si parinti si elevi,nu numai colegi.Pacat!

Răspuns la: Pentru bolnavele mintal

Adăugat de : Lalu, 3 noiembrie 2015

Lalu ieri, ora 20:53 -3 Pentru bolnavele mintal . Dragelor sunte-ti foarte prost informate pe langa faptul ca sunteti foarte lase ca nu aveti...