Elevi şi profesori din Tuzla, în Ţara Galilor

Beneficiile proiectelor Comenius

Elevi și profesori din Tuzla, în Țara Galilor

Ştire online publicată Joi, 11 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Școala cu clasele I-VIII Tuzla a participat la cea de-a patra activitate comună a proiectului multilateral „From Her-Story to His-Story. How can we see the world?”, din cadrul Programului Comenius de „Învățare pe Tot Parcursul Vieții”, care s-a desfășurat în Țara Galilor, localitatea Llanrhystud, Aberystwyth, regiunea Ceredigion. Școala Tuzla s-a prezentat cu un grup de patru elevi din clasa a VIII-a însoțiți de două cadre didactice. Le-au fost alături partenerii din Polonia, Austria, Turcia și Țara Galilor - Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd, școala gazdă a acestei întâlniri. Reuniunea a avut drept scop prezentarea și evaluarea activi-tății desfășurate în propriile școli de către toți partenerii proiectului – „Fashion”, dar și planificarea, detalierea următoarelor întâlniri. Pentru activitatea intitulată „Fashion”, elevii Școlii Tuzla au confecționat din materiale destinate reciclării ținute vestimentare de zi și de seară, atât pentru fete, cât și pentru băieți, ținând cont de faptul că subiectul proiectului este genul social. Produsele finale au fost imortalizate într-un film de șapte minute și un album foto pe care echipa României le-a prezentat în Țara Galilor, în cadrul acțiunii de diseminare, oferind câte un exemplar din acestea și fiecărei școli partenere. Directorul prof. Afrodita Marcoșanu ne declara că s-au bucurat de o primire caldă și un program diversificat, care a inclus și excur-sii de documentare la Biblioteca Națională din Aberystwyth, castelul din același oraș, Dealul Constituției și compania de apă Ty Nant, dar și participarea la activități practice cu elevii școlii gazdă.