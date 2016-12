Elevi norvegieni în vizită la colegii lor din Medgidia

În cadrul programului „Students Exchange”, duminică, 17 aprilie, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, din Medgidia, a întâmpinat delegația de elevi și profesori olandezi de la „Northgo College”, din Noordwijk. Programul, care se desfășoară de cinci ani, are două etape și are drept scop schimbul de informații culturale și sociale. În prima parte, elevii medgidieni merg în Noordwijk, la elevii-gazdă, iar în a doua, ei sunt familiile-gazdă. Schimbul se încheie pe 23 aprilie, iar acțiunile și activitățile sunt variate, cuprinzând o vizită la Centrala Nucleară de la Cernavodă și o zi în Delta Dunării etc. Coordonatoarele acestui proiect sunt prof. Cristina Palu și prof.Anișoara Ciornei, director al LTNB, prof. Andreea Mirică.