Elevi din toată ţara participă azi la Festivalul „Aplauze“

Elevi din toată țara participă azi la Festivalul „Aplauze“

Astăzi, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, se desfășoară Festivalul de Teatru pentru Elevi „Aplauze”, aflat la prima ediție, organizat de Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” (CNMB). Cele două secțiuni ale festivalului sunt Teatru în limba română și Teatru în limba engleză, la prima secțiune participând trupe pe două categorii de vârstă: 7-15 ani și 15-19 ani. Spectacolele încep la ora 9, cu trupa „Arlechinuții”, de la Clubul Copiilor Năvodari, care va prezenta piesa „Unde-s galbenii mei”. Vor urca, apoi, pe scenă, trupa „Gh. Țițeica I”, cu piesa „Cenușăreasa”, trupa „Gh.Țițeica II”, cu piesa „Dumbrava mi-nunată”, trupa Școlii „Petre Ispirescu”, cu piesa „Aleodor Împărat” și trupa „Păpușa” - Școala cu clasele I-VIII Castelu, cu piesa „Scufița Roșie”. De la ora 12, vor începe reprezentațiile trupelor care se încadrează în cea de-a doua categorie de vârstă: trupa „Tomis” - Grup Școlar Industrial „Tomis” Constanța, cu piesa „Piatra din casă”, trupa „Momentum”- Liceul teoretic „George Călinescu” Constanța, cu piesa „Cântăreața cheală”, trupa „Fapte” Clubul Copiilor din Târgu Frumos, Iași, cu piesa „Vreau să ajung actor”, trupa „Okaua” - Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” București, cu piesa „L.S.D.”, trupa „Fără nume” - Colegiul Național Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, cu piesa „Groaznica sinucidere din strada Fidelității”, , trupa „Noi” - Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, cu piesa „Alarm clock”. De la ora 17, vor putea fi urmărite spectacolele din secțiunea Teatru în limba engleză: trupa „Upside Down”, a Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, cu piesa „Sentenced to death”, trupa „Paradox Company” - Școala „Tudor Arghezi”, Năvodari, cu piesa „Three Seasons: the Night, the Day, The Queen” și trupa „The Group”, de la Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța, cu spectacolul „Mess in Elsinore”. Din juriu vor face parte coordonatorii trupelor parti-cipante, dar și inspectori din cadrul ISJ: Gabriela Micu, Cristina Ivan și Melania Păduraru. De asemenea, prezenți în juriu vor fi și Tiberiu Roșu, actor al Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța, și Dorian Micu, absolvent al CNMB. Festivitatea de premiere va avea loc mâine, de la ora 8, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.