Elevi din Europa vin să participe la "Crosul gogoşilor", la Constanţa

Elevi din Europa vin să participe la "Crosul gogoșilor", la Constanța

Mâine, la Școala Gimnazială nr. 12 „B.P. Hașdeu”, Asociația Together Everyone Achieves More organizează activitatea sportivă „Crosul gogoșilor”, realizată în cadrul proiectului internațional „Tineri de pretutindeni” - ediția a II-a, proiect realizat fără fonduri europene.Elevii școlii se vor întâlni cu elevi din Colegiul Internațional UWC Adriatic - Italia, din următoarele țări: Olanda, India, Lituania, Estonia, Italia, Iordania, El Salvador, Polonia, Jamaica, Norvegia, Mexic, Macedonia, Elveția, România.Programul acțiunii cuprinde activități ludice realizate la patru sau cinci clase primare, „Crosul gogoșilor” - activitate sportivă realizată împreună cu elevii clasei a II-a D, înv. Valentina Taras. Sunt implicați și părinți.