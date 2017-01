Elevi din Constanţa, alături de tineri din Spania, Franţa, Polonia fac lobby pentru istoria şi cultura Europei

Elevi din Constanța, alături de tineri din Spania, Franța, Polonia fac lobby pentru istoria și cultura Europei

De la începutul acestui an școlar, Grupul școlar „Dimitrie Leonida” este implicat într-un parteneriat Comenius de educație și formare continuă, alături de Liceul polivalent „Notre Dame du Château”, Franța, Institutul de Educație Secundară Corvera de Asturias, Spania, și Gimnaziul Public nr. 1 „Dorota Ksieznej Zaganskiej”, Polonia. Parteneriatul se va derula până în 2009, sub genericul „Tinerii europeni de astăzi descoperă trecutul pentru a înțelege prezentul și a construi viitorul” și își propune să permită elevilor o mai bună cunoaștere a istoriei, mai ales a aspectelor care le sunt comune, să creeze instrumente pentru un schimb de informații cu ajutorul noilor tehnologii de informație și comunicare. Totodată, elevii au ocazia să cunoască tineri din alte țări, culturi și modalități de viață. De la începutul anului școlar și până în prezent, în cadrul proiectului, s-au realizat, printre altele, un Dicționar multilingvist de cuvinte și expresii uzuale în șase limbi (limbile țărilor partenere, plus limbile engleză și italiană), un dosar al limbilor U.E. În calendarul imediat al proiectului este înscrisă o anchetă privind toleranța și intoleranța (rasism, xenofobie, antisemitism etc) în Europa. La sfârșitul lunii noiembrie, a avut loc prima întâlnire a instituțiilor implicate în parteneriat, derulată în Spania, în regiunea Asturia, situată în nord vestul Spaniei, la invitația IES de Corvera, după cum ne anunță prof. Viorica Cordonescu, reprezentantă a asociației Amis Sans Frontières România, partener asociat, și a Școlii nr. 6 „Nicolae Titulescu” Constanța, partener extern. Delegația Grupului școlar „Dimitrie Leonida” Constanța s-a întâlnit, cu acest prilej, cu profesorii și elevi din Spania, Franța, Polonia, în cadrul unui program dens: s-au organizat asistențe la ore, prezentări ale școlilor partenere, ateliere de lucru, dezbateri, activități practice în cadrul laboratorului de informatică, întreceri sportive, vizite la muzee. Delegațiile școlilor partenere au fost primite de Primăria din Corvera. „Tinerii au comunicat în franceză (limba oficială a proiectului), engleză și spaniolă, au muncit și s-au distrat împreună, constatând că barierele de limbă, naționalitate, tradiții sau cultură cad atunci când există țeluri comune și dorința de a le pune în aplicare”, ne-a declarat prof. Viorica Cordonescu.