Elevi de la Liceul „Lucian Blaga“, câştigătorii PlayEnergy 2012

Elevi de la Liceul „Lucian Blaga“, câștigătorii PlayEnergy 2012

465.000 de elevi din Italia și din alte opt țări, printre care și România, au participat la un concurs despre consumul inteligent de energie.Câștigătorii din România care s-au întrecut cu alte 2.520 de proiecte au fost elevi ai clasei a X-a A de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Constanța, care, sub îndrumarea profesoarei Mariana Târțiu, au realizat proiectul „Distracție alternativă”.Ajuns la a noua ediție, Concursul PlayEnergy își propune să informeze și să responsabilizeze tinerele generații în legătură cu problemele ce țin de consumul energetic, încurajându-le să descopere lumea științei și a energiei. Elevi din România, Italia, Brazilia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panama, Rusia și Slovacia au fost îndemnați să își pună în valoare creativitatea și talentul artistic în cadrul competiției Energia CreAttiva. Participanții au fost provocați să găsească modalități creative de a produce energie și de a utiliza sursele existente într-un mod cât mai inteligent.Președintele Enel, Paolo Andrea Colombo, și directorul general executiv al grupului, Fulvio Conti, au înmânat premii câștigătorilor, iar la eveniment a fost prezent și celebrul cântăreț și compozitor italian Eros Ramazzotti. Artistul a parti-cipat la ceremo-nie prin conexiune video din Budapesta, unde are loc unul dintre concertele incluse în turneul său european „cu zero emisii”, devenit posibil grație parteneriatului cu Enel.