Elevi de la Liceul „Callatis“, în schimb cultural în Italia

Ştire online publicată Luni, 28 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un grup de 16 de elevi de la Liceul Teoretic „Callatis” din Mangalia, însoțiți de trei profesori, au efectuat un schimb cultural de studiu în Italia, la Liceul I.I.S. „Via Copernico” High School science and technology din Pomezia, după ce la începutul acestei luni elevii italieni au fost oaspeții elevilor români.Schimbul cultural a fost prilejuit de participarea elevilor la proiectul internațional eTwinning, parte a programului european Comenius, „Student in Europe”. Coordonatorii proiectului, prof. Vianora Avădănei și prof. Ramona Buzea, au finalizat astfel al patrulea proiect de tip School exchange, după cele derulate deja cu Bulgaria, Turcia și Franța. Schimbul cultural își propune promovarea valorilor, tradițiilor și obiceiurilor din țările participante și oferă ocazia elevilor să cunoască și să compare sistemul de învățământ din aceste țări, să se cunoască și să lege prietenii.Delegația română a fost impresionată de implicarea deosebită a partenerilor italieni, românii simțindu-se foarte bine primiți de către toți profesorii și elevii Liceului „Via Copernico” și de către primarul localității Pomezia.Materialele de promovare ale Liceului „Callatis”, ale orașului Mangalia și ale României, oferite reprezentanților Liceului I.I.S. „Via Copernico” High School science and technology și primarului localității Pomezia, au contribuit la promovarea imaginii școlii, a țării și a orașului Mangalia.„Schimbul cultural de care a beneficiat Liceul Teoretic «Callatis» nu s-ar fi putut derula astfel, fără sprijinul constant de care beneficiază din partea partenerilor săi: Primăria Mangalia și Fundația «Callatis ‘96»”, a declarat prof. Vianora Avădanei.