Elevi de la Energetic călătoresc prin Europa

Echipa de proiect a Colegiului Tehnic Energetic Constanța a participat la a cincea reuniune din cadrul proiectului Comenius Multilateral „Getting Along in Europe” (GAIN) 2010-2012. Întâlnirea a avut loc la Avesta, în Suedia, gazdă fiind Karlfeldtgymnasiet. Tema întâlnirii a fost „Bullying - Conflictele între elevi”. La reuniunea din Suedia au participat trei elevi ai Colegiului Energetic, respectiv Anda Beatrice Georgescu, Florentina Becea și Iulian Doru Simtion, alături de doi profesori - Magdalena Manțu, coordonatorul la nivelul colegiului, și Nicoleta Banu, membru al echipei de proiect, catedra de limba Engleză. Elevii au fost găzduiți de elevi din Avesta, cu care au comunicat excelent, reușind în acest fel să cunoască stilul de viață suedez și să se împrietenească.Despre felul cum s-au prezentat elevii de la Colegiul Energetic în fața colegilor de proiect ne-a povestit prof. Magdalena Manțu. Elevii prezenți au fost organizați în grupe mixte, în care au dezbătut situații concrete în care au fost implicați sau la care au fost martori în școală, conștientizând astfel rolul mediatorilor în aceste conflicte - psihologii școlari, consilierii - diriginți, profesorii, conducerea școlii, personalul din școală, familia, precum și rolul lor în cazul în care sunt martori sau au cunoștință de cazuri conflictuale.În toate zilele alocate întâlnirii au avut loc ateliere de lucru în care elevii au identificat cauze ale conflictelor, tipuri de conflicte, precum și circumstanțele frecvente în care apar aceste conflicte: în afara orei de curs, în curtea școlii, dar și pe internet sau rețelele de socializare. Discuția a avut ca punct de pornire o prezentare electronică realizată de elevii din Portugalia.Elevii participanți au realizat apoi șase jocuri de rol în care au ilustrat conflicte posibile în școală sau pe stradă, dar și modalități de rezolvare ale acestora. O altă activitate atractivă pentru elevi a fost crearea unor scurte poeme care au avut în centru cuvântul BULLYING, pe care copiii l-au folosit pentru a scrie versurile poemelor. Acestea au ilustrat cauze și efecte ale conflictelor, precum și importanța rezolvării acestor conflicte pentru stima de sine. Toate produsele finale vor fi postate pe blogul proiectului.De asemenea, profesorii prezenți au discutat despre măsurile pe care instituția educațională trebuie să le ia împotriva violenței de orice tip în școală, iar profesorii de la Karlfeldtgymnasiet au prezentat „The Equality Plan” - documentul oficial al școlii, prin care sunt manageriate conflictele.Elevii din Germania au prezentat un pliant în care au descris câteva reguli prin care conflictele pot fi evitate sau aplanate. La întâlnire au fost prezenți primarul Avestei și reprezentanți ai presei locale, Tobias Ahlen și Kerstin Eriksson, care au relatat despre proiect în articolele „EU-projekt tog 50 elever till Avesta” și „Ungdomliga vanskapsband knyts i brett EU-utbyte”. O scurtă informare despre proiect a apărut și pe pagina locală de știri a localității Avesta, aceasta putând fi accesată pe http://www.avesta.se/Nyheter/Europabesok-pa-Karlfeldtgymnasiet/ și pe http://www.dalademokraten.se/Templates/pages/news.aspx?id=66503&epslanguage=sv. La întoarce-acasă, reuniunea de proiect a fost diseminată către părinții și elevii Colegiului Energetic, către Consiliul de Administrație și cel Profesoral sub forma unei prezentări Powerpoint, pe forumul Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Vizita va fi detaliat descrisă în „Atitudini” - revista școlii, în cadrul Săptămânii Comenius 2012, precum și în atelierele de lucru ale Centrului Metodic.