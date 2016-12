Elevi de clasa a IX-a, deja în evidenţele Poliţiei pentru furt

Elevi de clasa a IX-a, deja în evidențele Poliției pentru furt

De data aceasta nu este vorba despre droguri, ci despre furturi din magazine, la o vârstă mult prea mică pentru a da declarații în fața organului de Poliție și pentru a fi marcați, eventual pentru tot restul vieții, de o faptă consemnată în cazierul judiciar. Poate prea puțin contează că cele două fete și băiatul de clasa a IX-a care, la începutul săptămânii trecute, au fost căutați de Poliție la școală, provin de la Colegiul Tehnic „Tomis” din Constanța. În fond, faptele s-au petrecut în afara orelor de școală, deci nu au chiulit pentru a săvârși aceste infracțiuni. Și, cu toate acestea, colectivul de cadre didactice este preocupat pentru găsirea unor soluții spre a fi preîntâmpinate astfel de noi cazuri. Din păcate, însă, școala, de una singură, nu poate acționa și, implicit, rezolva o situație al cărei substrat e dincolo de pragul ei. Marți, 5 ianuarie, conform spuselor directoarei prof. Ana Costencu, polițistul de proximitate de la secția 3 a solicitat conducerii colegiului o adresă scrisă în legă-tură cu situația școlară a celor trei minori. Băiatul fusese depistat sustrăgând din magazinul MegaImage două spray-uri Adidas, iar cele două fete au inversat etichetele unui produs din magazinul Zara. Băiatul, cu o situație familială mai specială, este bursier în cadrul programului guvernamental „Bani de liceu”, și a recunoscut că fapta a fost executată la comandă și, lucru foarte grav, nu este pentru prima dată. Ochii văd, inima cere… În cazul fetelor, în schimb, nu se poate vorbi de probleme în familie. Ba chiar una dintre ele a fost aleasă șefă a clasei de către colegii ei. Un gest frumos, al unei mătuși, s-a transformat într-o tragedie. Bine intenționată, ruda respectivă îi oferise nepoatei o sumă de bani pentru a-și cumpăra o geacă și o pereche de cizme, dar cum fetele s-au oprit în magazinul amintit, s-au gândit că nu le va depista nimeni dacă vor inversa etichetele unui produs, punând un preț mai mic pe o geacă… mult visată. Și, în loc de geacă, s-au ales cu dosare la Poliție. Astăzi, polițistul de proximitate de la secția 3 care instrumentează cazul se va prezenta la Colegiul Tehnic „Tomis” pentru a sta de vorbă cu elevii de clasa a IX-a și a le explica gravitatea unor ase-menea gesturi teribiliste. Dincolo de faptul că li se scade nota la purtare sau că se vor prezenta în fața consiliului elevilor sau al colegiului profesoral, acești minori vor exista tot timpul de-acum încolo în evidențele Poliției, lucru deloc de neglijat în viitoarea carieră pe care și-o vor alege. Doar dacă nu vor pleca bursieri prin străinătate… Sau poate și-atunci… Profesori depășiți de probleme? Din discuția purtată cu cei care conduc această instituție școlară, de altfel de prestigiu în peisajul educațional constănțean, a rezultat că la ora actuală profesorii se află în fața unei alt fel de generații. „Suntem șocate de nivelul celor de clasa a IX-a, cu referire atât la disciplină, cât și la bagajul de cunoștințe cu care se prezintă din gimnaziu”, afirma prof. Manuela Arendt, director adjunct. „Este o prăpastie catastrofală față de generațiile anterioare. Ne zbatem să-i ținem în frâu pentru că nivelul de disciplină este la pământ. Nu observați și dvs. cu câtă vulgaritate se manifestă la ieșirea din școală, trăsăturile copilăriei constituind, de fapt, carențe de educație? Încercăm să facem front comun părinți – diriginte – psiholog școlar – pentru a ajunge la un rezultat pozitiv”, a conchis prof. Arendt. Dorind să descoperim dacă într-adevăr problema se pune la nivelul actualei generații de elevi de clasa a IX-a, l-am întrebat și pe prof. Vasile Nicoară, directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, dacă și acolo se întâmplă același lucru. „Există, evident, foarte multe criterii după care am putea caracteriza o generație, dar la clasa a IX-a putem vorbi de specificul vârstei și nu caracte-ristica generației. Și poate este rezultatul unei supraîncărcări de informație pe o structură psiholo-gică neconsolidată. Și la copiii de gimnaziu se observă preocupări contrastante și poate, după mai mulți ani petrecuți la catedră, există temeiuri să concluzionezi, dar oare în cazul furtului nu vorbim de un flagel românesc? Plecând numai de la banalele referate pe care le solicităm la ore. Câte dintre ele sunt autentice? Și aici vorbim de un caz de furt intelectual. Din păcate, învățământul, sub aspect educativ, a suferit poate prea multe transformări într-un timp relativ scurt, ceea ce iată unde ne-a adus!”. Părinți absenți din viața propriilor copii! Cel mai regretabil este, însă, faptul că părinții sunt șocați de comportamentul propriilor odrasle. Cu o imagine evanescentă, ei, cei care i-au adus pe lume, pot pierde toată „investiția” într-o fracțiune de secundă. Luăm cunoștință, zilnic, de cele mai surprinzătoare acte de sinucidere în rândul școlarilor, pe motive dintre cele mai dubioase și ajungem să ne îndoim încet-încet de copilul nostru, care din teribilism și sub influența nefastă a anturajului se metamorfozează în dușman de temut. Majoritatea aparținătorilor au ajuns să se teamă de acea clipă în care labilul adolescent renunță la prietenia cicălitoarei mame sau a impunătorului tată și se consideră propriul stăpân. De aceea, considerăm că toți părinții au obligația ca măcar săptămânal să ia legătura cu instituția în care își petrec jumătate din zi odraslele lor, pentru a lua act de ce se petrece până nu e prea târziu!