Elevi cu care ne mândrim! "Mi se pare de-a dreptul ireal acest succes"

Câștigătoare a premiului „Francofo-niei” 2016, la Concursul internațional de poezie „Europoesie et Terpsichore”, distincție ce încununează cinci ani de frumoasă colaborare cu profesorul de limba română Vasile Coman - recunoscut dascăl al învățământului constănțean -, Smaranda Maria Bîrcă a încuviințat însumarea a nu mai puțin de 60 de poeme într-o carte apărută în condiții grafice cu totul deosebite la Editura „Dobrogea”, intitulată „Eu”.De altfel, eleva îi mulțumește din primele pagini ale cărții „profesorului meu de limba și literatura română, domnul Vasile Coman, dascălul care mi-a însuflețit dorința și curajul de a-mi exprima gândurile și emoțiile prin scris”. De asemenea, mulțumește prozatorului și publicistului Costache Tudor „pentru că a avut încredere în mine și m-a făcut cunoscută”.Poezia ei este una modernă, filozofică, a unui om sensibil la tot ceea ce se întâmplă în jurul său, astfel îi descrie scriitura prof. Vasile Coman. „Este o poezie filosofico-metaforică, alta decât a lui Blaga, o transfigurare în versuri a realității cu ajutorul limbajului autorului. Cu o notă caracteristică inocenței unei adolescente”, completa prof. Coman.Prima participare internațională cu poeziile ei s-a produs în 2013, la „Europoesie”, unde a câștigat premiul I pentru poezia „Viața” și de asemenea premiul unei foarte cunoscute scriitoare franceze.„Apoi a devenit ca o tradiție pentru mine, ajungând să particip în fiecare an. În 2014, am primit o diplomă de onoare, iar anul 2016, premiul «Francofoniei» pentru patru poeme, care m-a dat gata! Cel mai mare premiu, ținând cont că este peste premiul I, într-un concurs la care mai participă sute de copii din toate țările francofone. Mi se pare de-a dreptul ireal acest succes pe care îl datorez domnului profesor Coman”, afirma Smaranda.Șansa de a participa la prestigiosul concurs internațional li se datorează și profesoarelor de limba franceză Simona Rusu, Elmira Chengiali și Mihaela Rădulescu, care i-au tradus poeziile. Și pentru că este în clasa a XI-a, am dorit să aflăm care ar fi cariera pe care și-o dorește în viitor.„Vreau să studiez psihologia în Anglia, iar poezia va rămâne hobby-ul meu de suflet. Îmi place foarte mult să văd cum funcționează creierul uman, de ce ne comportăm, cum ne comportăm, cum experiențele din copilărie afectează viața noastră mai târziu. Îmi place foarte mult să mă conectez cu oamenii, să văd ce gândesc, de ce se comportă așa. Îmi place să-i cunosc în profunzime, nu numai la exterior. Și oricum sunt înclinată spre latura aceasta emo-țională, sentimentală”, ne explică Smaranda.În final, și-a dorit să exprime public gratitudinea față de eforturile părinților. „Le mulțumesc pentru faptul că m-au susținut în toate momentele grele, dezamăgirile, notele proaste. Faptul că mi-au susținut această pasiune pentru poezie și au fost tot timpul alături de mine și în continuare sunt implicați în tot ceea ce fac”, a transmis Smaranda Maria Bîrcă.