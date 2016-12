Elevi cu care ne mândrim! A reprezentat România, datorită unei reviste şcolare

Elevi cu care ne mândrim! A reprezentat România, datorită unei reviste școlare

Alături de alți elevi de liceu din Bulgaria, Albania, Armenia, Macedonia, Moldova și Kosovo, Claudia-Georgiana Hidan a participat la ateliere de jurnalism în limba franceză, animate de profesioniști precum Nikolay Nikolov, specialist în domeniul TIC, Antoine Pouly, fotograf și jurnalist, Sebastien Langevin, redactor șef al revistei „Le Francais dans le Monde”, și Catherine Bernardot-Nicolet, de la Centrul de lingvistică Aplicată de la Besançon, Franța.Forumul a urmărit facilitarea contactelor dintre tinerii francofoni la nivel regional, prin exprimarea opiniilor în legătură cu problematicile țărilor din care provin, valorizarea și împărtășirea propriilor preocupări și realizări, în vederea punerii la punct a unui proiect de publicație școlară regională on line.- Liceul „George Călinescu” a fost ales de CREFECO, în urma unei anchete despre publicațiile școlare, să își desemneze un reprezentant la forum, alături de alte șase școli din România. Datorită faptului că în liceu se publică o revistă școlară bilingvă româno-franceză, aflată deja la al patrulea număr, numită „Le Petit Renard”, care găzduiește în paginile sale producții ale elevilor și profesorilor, liceul în care învăț a primit această invitație. Selecția la nivelul școlii a constat într-o scrisoare de motivație redactată în limba franceză și dintr-un test de cunoaștere a lexicului jurnalistic, de asemenea, în limba franceză.- Particip încă din clasa a VIII-a la olimpiade și concursuri în limba fran-ceză, sprijinită fiind de prof. Janetta Bărăitaru, și am obținut, la finalul anului trecut, diploma B2, cu cea mai mare medie din examenul organizat de Alianța Franceză.- Până acum, această ocupație nu mi-a atras atenția în mod semnifi-cativ, însă participarea la forum mi-a schimbat perspectiva asupra acestui domeniu. Pe viitor, nu aș exclude această op-țiune. În prezent, fenomenul jurnalistic, are o influență majoră asupra opiniei publice.Revenind la forumul de la Sofia, m-am întors cu multe amintiri frumoase și tot atâtea proiecte de colaborare cu colegii din alte țări. Mă bucur că am reprezentat România la acest eveniment și că limba franceză mi-a servit drept mijloc de comu-nicare cu tineri din regi-une. De asemenea, formatorii au păstrat legătura cu participanții, ceea ce, după părerea mea, dovedește implicarea lor și pasiunea pentru acest domeniu.În final, interlocutoarea ne-a declarat că, la anul, în vară, își dorește să dea admitere la Facultatea de Istorie din cadrul Universității București.