Elevi constănţeni, cercetători pentru o noapte

Elevi constănțeni, cercetători pentru o noapte

Vineri, Palatul Copiilor a găzduit „Noaptea cercetătorilor", manifestare desfășurată pentru prima dată în orașul Constanța. Inițiativă a UE, începută în anul 2005 sub titulatura „Researches in Europe", acțiunea își propune să aducă mai aproape cercetătorii de publicul larg, care să-i cunoască nemijlocit. Astfel, evenimentele sunt adresate publicului larg, de la bătrâni la copii, pasionați de știință sau pur și simplu curioși; savanții i-a invitat în lumea laboratoarelor lor și i-a făcut „oameni de știință pentru o noapte". În acest fel, oamenii obișnuiți au avut acces în universul fascinant al cercetătorilor, oferindu-le posibilitatea de a descoperi partea distractivă a științei. Evenimentul a fost finanțat de Uniunea Europeană, prin programul Cadru 7 și s-a derulat, în aceeași seară, în patru orașe din țară - București, Brașov, Sibiu și Constanța. Organizatorii manifestării de la Constanța au fost Cabinetul Călin Tatomir, Universitatea Politehnică București, Target Active Tranding și A.I.E.S.E.C. Sibiu. Elevii mai multor școli din Constanța, prezenți vineri la Palat, au primit pliante și brățări fosforescente și au avut ocazia să participe la o tombolă cu premii. De asemenea, organizatorii au pregătit machete cu diverse aplicații privind diferitele tipuri de energie și circulația curentului electric. Elevii au vizionat și filmulețe despre oameni importanți din istoria țării care au făcut descoperiri în mai multe domenii ale științei. La „Noaptea Cercetătorilor " a fost prezent și un membru al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" din București, prof. Vasile Pătrașcu, care le-a vorbit despre ceea ce înseamnă cercetarea.