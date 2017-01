Ei sunt artiştii şi iubitorii de frumos de mâine

Ei sunt artiștii și iubitorii de frumos de mâine

Sâmbătă, 28 martie, la ora 11, Muzeul de Artă Constanța va găzdui vernisajul expoziției copiilor care participă la programul educațional Mact Ju-nior, pentru copii, și cel pentru adolescenți, Teenager’s Mact, organizat de această instituție de cultură. Muzeul de Artă are ca misiune, pe lângă conservarea și promovarea artei și artiștilor, și instruirea unor noi generații de iubitori de artă, care mâine vor păși pe culoarele muzeelor cu ochiul format. Coordonați de Alexandra Radu și Laura Mocanu, copiii și adolescenții află din tainele artei plastice în cursul unui modul ce cuprinde câte zece teme. La sfârșitul fiecărui modul, participanții pregătesc o expoziție, învățând în felul acesta cum se desfă-șoară activitatea unui muzeu de artă. Cursul se ține sâmbătă, pentru cei mici de la ora 10, iar pentru adolescenți, de la ora 13, și durează câte două ore. „Primul modul s-a desfășurat în intervalul septembrie 2008 –februarie 2009, cu diferite teme, de la mozaic la ceramică. Vom avea și proiecții, pentru că au făcut și câteva vizite copiii” a declarat Alexandra Radu. „Sunt lucrări în tehnici tradiționale: acuarelă, tempera, dar și tehnici mixte, colaj, modelaj ceramică. Asta se face cu un lut special care nu trebuie ars pentru a se întări. La cei mici mai avem mozaic. E adevărat, nu mozaic cu pietricele, ci cu hârtie, pentru că ei sunt mici și ar fi fost mult prea complicat cu pietricele. Dar atunci am făcut și o vizită la mozaicul roman și apoi am trecut la partea aplicată. De asemenea, la cei mici mai avem portrete, peisaje, studiu după structuri naturale. La adolescenți avem pictoobiect – un obiect pe care l-au construit ei și apoi a fost învelit în papier mache și pictat. Am avut o poezie asamblată în stil dada de făcut, cu colaj adunat de peste tot.”