Ei fac cinste Liceului Internaţional de Informatică

Ei fac cinste Liceului Internațional de Informatică

Ştire online publicată Miercuri, 22 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

11 elevi de la Liceul Internațional de Informatică și șase elevi de la Școala Spectrum s-au aflat, ieri, în sala ovală a Prefecturii pentru un moment cu totul deosebit din viața lor de școlari. Ei au fost răsplătiți pentru isprăvile despre care veți citi în continuare.Teordora Maria Ceangă, Alexandra Carapcea, Maria Fâșie și Iris Uă, eleve în clasa a X-a, care au obținut Premiul I cu proiectul TAAMI, modalitatea aleasă de ele pentru a păcăli natura: „Pământul este expus la atât de multe pericole din cauza lăcomiei noastre, resursele lui devin din ce în ce mai puține, pădurile și spațiile verzi treptat dispar iar contaminarea apei crește cu fiecare secundă. Au existat atât de multe supoziții în legătură cu posibilitatea ca Pământul să devina de nelocuit din cauza încălzirii globale sau a suprapopulării lui, iar faptul că până acum nu s-au adeverit nu înseamnă că nu se pot adeveri în viitor. i astfel, o stație spațială este miracolul nostru, prin care vrem să schimbăm un viitor amar intr-unul mai dulce”.Elif Memet, clasa a XI-a, și Alexandra Carapcea, clasa a X-a, au obținut Premiul I cu medalia de aur la INEPO, care s-a desfășurat la Istanbul, Turcia. Proiectul realizat de cele două fete, „Fertilizatori organici obținuți din reziduurile poluante din industria lemnului, berii și laptelui”, a dominat categoria Environment Ă (‘c Chemistry, tratând problema contaminării mediului la o scară mondială și precondiția unei agriculturi dezvoltate și lipsite de amenințările produșilor chimici odată cu suprapopularea, pornind de la studiul acestora la nivel național.Dragoș Mihai Șerban și Lucian Stancu, clasa a X-a, au obținut medalia de bronz la cel mai mare târg internațional de proiecte științifice, ISWEEP, cu proiectul „An eco-friendly wall coating with better insulating properties”, un material izolator pentru pereți din pastă de hârtie combinată cu ipsos. „Am folosit patru tipuri de hârtie, pe care le-am testat în laborator pentru a demonstra conductivitatea termică a acestora. Jurații care ne-au analizat proiectul au fost foarte impresionați, mai ales cei care erau specializați în inginerie-construcii”, a declarat Dragoș.Sebastian Bucur, clasa a XI-a, a obținut Premiul I cu medalie de aur cu proiectul denumit „Rabbit Head” la Concursul Internațional de proiecte informatice InfoMATRIX. Folosind programele MAYA, Madbox, Photoshop, Garageband i After Effects, Sebastian a dat viață și o incredibilă agilitate personajului principal și a creat o poveste de șapte minute și 30 de secunde printr-o animație 3D. Povestea filmulețului are ca personaj central un iepure cu cap de porțelan care aude o marionetă scoțând sunete ciudate și, împins de curiozitate, fuge după ea și ajunge într-o lume fantastică cu realități alternative. Filmul atrage atenția asupra problemelor de comunicare dintre personaje. Dragoș Șerban și Akan Mujdaba, clasa a X-a, au obținut Premiul II cu medalie de argint la concursul internațional de proiecte informatice pentru tinerii inventatori IYIPO, ce a avut loc in Tibilisi, Georgia. Proiectul se numește „Hungry cat – animation based learning environment” și este un mediu de lucru în care elevii pot învăța noțiuni de fizică, pârghii și scripeți, printr-un program animat de pe un website realizat de elevi.Andrei Sorina din clasa a VII-a, ne-a reprezentat tara la Olimpiada Internațională de Informatică E-biko de la Ankara, unde a reușit să obțină Premiul III și medalia de bronz cu un soft destinat educației. Eleva a fost, de asemenea, premiata cu un premiu in bani in valoare de aproximativ 1000 lei. Elevul Răzvan Efrim, clasa a VII-a, a obținut Premiul I la Olimpiada Județeană de Fizică și la Olimpiada Județeană de Informatică și s-a calificat la Faza Națională. Răzvan a obținut Mențiune la Olimpiada Națională de Fizică (locul 8 din 106 participanți) și Medalia de Aur din partea Societății Române de Fizică, Medalie de Argint la Olimpiada Națională de Informatică. Calificat la faza națională a Olimpiadei de Informatică a fost și elevul Arif Ozturk, de la clasa a VIII-a.Nicolas Iliescu de la clasa a VIII-a a obținut Bronzul la Categoria Short-Movie (Scurt-metraj) la cea de-a 9-a ediție a Concursului Internațional InfoMatrix desfășurat la Universitatea Europei de Sud Est Lumina din București, concurs la care anul trecut au participat elevi din aproximativ 40 de țări.Elevii Radu Zevri și Tiberiu Corcescu, clasa a VIII-a, au obținut Premiul I la Olimpiada Județeană de Matematică și s-au calificat la etapa națională.