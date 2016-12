„Egoistul“, premieră de succes la Casa de Cultură

Premiera „Egoistul“ care a deschis stagiunea de toamnă la Casa de Cultură a fost un succes. Sala arhiplină, locurile improvizate pe margine, sunt dovada că la Constanța există interes pentru cultură.Eroul serii a fost bineînțeles Radu Beligan, care are o putere fantastică să urce pe scenă și să încânte publicul la o vârstă pe cât de frumoasă, pe atât de pretențioasă. Actorul, în vârstă de 93 de ani, are o eleganță și un tact deosebit în a da replicile.O voce calmă, caldă, la care trebuie să ciulești urechile să poți recepta mesajul, este farmecul său. Rolul unui bărbat care aproape de a-și încheia socotelile cu viața reflectă la relațiile de fami-lie, de prietenie pe care le-a clădit nu putea fi mai bine interpretat decât cum o face Radu Beligan. Piesa Egoistul al lui Jean Anaoulih este o viziune cinică despre viață și moarte, despre iubire și căsnicie, despre părinți și copii, despre sănătate și boală, despre prietenie, egoism și generozitate.Ca o reflexie a ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi, în centrul tuturor relațiilor stă puterea banilor. Relațiile dintre soț și soție, dintre prieteni se schimbă brusc când sunt satisfăcute dorințele cu valoare materială.Capul familiei, un bătrân bolnav își dorește să se retragă din vacarmul creat de interesele celor din jurul său. Soția lui împreună cu fiul și una din fiice sunt preocupați să îl stoarcă de bani. La un șantaj sentimental apelează și prietenul din copilărie, care invocă „uniforma în pătrățele” ori de câte ori vrea bani de la amicul său.Menajera la rândul ei cere mereu bani sub pretextul instalației sanitare din casă, iar aman-ta îi face reproșuri stăpânului casei că nu i-a asigurat faima.Egoistul se regăsește în fiecare rol, în fiecare membru al familiei, pentru că nu există loc de grijă pentru cei din jur.Au avut grijă ca sala să primească un spectacol de excepție următorii actori: Damian Crâșmaru, Simona Bondoc, Ileana Olteanu, Sanda Toma, Tomi Cristin, Cesonia Postelnicu, Medeea Marinescu, Mihai Niculescu, Lamia Beligan, Silviu Biriș.Eforturile deosebite pentru a îl aduce pe Radu Beligan la Constanța îi revin directorului Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu.Trei încercări au fost făcute pentru a le asigura constănțenilor un spectacol memorabil, iar prețul unui bilet de 80 de lei a meritat pentru cei care nu au lăsat un loc liber în sala Casei de Cultură.