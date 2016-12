Şefii de promoţie 2013, premiaţi la scenă deschisă

1

Nu avem cuvinte pt asa tineri

Important este sa ne spuneti peste un an unde au fost angajati acesti tineri extraordinari. La ce companii si firme importante din Constanta sunt angajati, de fapt sa ne spuneti ce companii se bat efectiv pe ei. Asta este de stiut. Daca i-ar angaja am vedea si noi ca economia Constantei ar incepe sa duduie. Dar, vai, patronii angajeaza doar semianalfabeti ca sa le dea salariu de nimic, sa nu aibe curaj sa ceara nimic, sau eventual sa-i fie ruda. Urmariti-i si ne spuneti si noua periodic ce s-a intamplat cu fiecare din ei. Daca erau manageri astfel de oameni nu ar mai fi existat criza in Romania.