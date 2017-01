Pentru Palatul Copiilor Constanța

„Eficientizarea“ a tăiat cinci cercuri din programă

Sâmbătă, 26 septembrie, Teatrul de vară al Palatului Copiilor s-a umplut până la refuz de părinți și copii dornici să se înscrie sau reînscrie la cele circa 20 de cercuri oferite de această instituție de învățământ. Emoționat de intrarea într-un nou an școlar, dar foarte dezamăgit de pierderea suferită, directorul Ilhan Mustafa a declarat pentru „Cuget Liber” că de anul acesta la Constanța nu vor mai exista cercurile de teatru de revistă și aeromodele. De asemenea, am aflat că cluburile de la Medgidia, Hârșova, Mangalia și Năvodari au devenit structuri ale Palatului Copiilor din Constanța. „Am mai pierdut cercul de creație confecții de la Hârșova și cercurile de pictură de la Medgidia și Năvodari. Cu toate acestea, îi așteptăm cu drag pe copii la cercurile noastre, adevărate pepiniere de talente în cele mai variate domenii!”. După ce au fost prezentate cadrele didactice cu care în acest an școlar pleacă la drum Palatul, a urmat un program artistic de aproape o oră, susținut de toți cei care în anul anterior, prin participarea la diverse concursuri și festivaluri, s-au întors încununați de lauri. Și, ca o dovadă a celor afirmate, Gabriela Barbu, unul dintre cei mai inimoși pedagogi ai acestei instituții, care îndrumă cercul de datini și obiceiuri românești, ne-a arătat invitația pe care a primit-o din partea Muzeului Civilizațiilor Transilvane Astra din Sibiu, „în calitate de mari păstrători ai tradiției”, pentru a participa la vernisajul expoziției „Micii meșteșugari, marii păstrători ai tradițiilor”, dedicată copiilor talentați în ale artei tradiționale, participanți și laureați ai fazei naționale a Olimpiadei Meșteșuguri Artistice Tradiționale. Constănțenii vor ilustra tema „Grâul și pâinea la români în sărbătorile legate de viața omului și sărbătorile calendaristice de peste an”, ocazie cu care vor aduce pâinea în formă de pește, pâinea de Florii, colacul Sfântului Gheorghe și al Sfântului Andrei, dar și Păpușa de Mucenici. Activitatea cluburilor elevilor, cluburilor sportive școlare și a Palatului Copiilor va începe la data de 1 octombrie. Acestea sunt: taraf, datini și obiceiuri, ceramică, dans popular și dans modern, engleză, matematică, chimie, electronică, pictură, informatică, șah, artă teatrală, horticultură, muzică ușoară, înot, fotbal, baschet.