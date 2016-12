Educatoare reclamată de părinţi: „A bătut un copil cu handicap!“

Educatoare reclamată de părinți: „A bătut un copil cu handicap!“

Chiar dacă este considerată anonimă, fiind semnată de „părinții din școala Vadu Oii - județul Constanța“, reclamația lor poartă în final un număr de telefon, al mămicii unei fete cu diagnostic amiotrofie spinală, care spune că a fost bruscată de educatoarea Elena Barbu Odoroagă.„Vă scriu în numele părinților din Școala Vadu Oii, Hârșova, județul Constanța, unde, din anul 2013, a venit o învățătoare din Ciobanu care ne bate copiii. Pe eleva Potlog Diana Valentina, de 7 ani cu handicap, fiica doamnei Potlog Iulica, din Vadu Oii, a bătut-o și apoi, după supărarea noastră pe învățătoare, ne ține copiii numai în amenințări. Am scris la ziare, la televiziuni, la alte insti-tuții ale statului, poate cineva ne va scăpa de această învățătoare pe nume Barbu Odoroagă Elena, de fel din Ciobanu. Ne-am interesat și am auzit că pe la ce școli a fost a făcut și pe acolo necazuri, dar școlile au sancționat-o. Vă rugăm anchetați acest caz și să ne transmiteți ce măsuri ați luat la Ciobanu, când a fost sancționată de două ori”. Contactată telefonic, Iulica Potlog a declarat, pentru „Cuget Liber”, că evenimentele s-au petrecut în luna noiembrie a anului trecut. „I-a dat fetii mele, care nu se poate deplasa, fiind cu amiotrofie spinală, peste mânuțe, peste umăr și peste cap, așa după cum mi-a povestit copilul, care este perfect sănătoasă și are o ținere de minte mai bună decât a mea. Dacă am îndrăznit să o întreb pe doamna educatoare Elena Barbu ce s-a întâmplat, s-a supărat și de atunci nu îmi mai vorbește. În aceeași grupă o mai am și pe cealaltă fetiță de 6 ani, care îmi povestește că educatoarea țipă și bate cu pumnul în măsuțe. Oare nu îi este frică de Dumnezeu că o pedepsește că a dat într-un copil cu handicap? De la 3 ani o am pe Diana în grădiniță și nu mi-a făcut niciun fel de probleme cu toate că nu poate să meargă și mă duc eu să o duc la toaletă. Pentru fetița mea fac orice, îmi dau și sufletul”, a mai spus mămica Potlog.Care este opinia superiorilor Am încercat să aflăm de la prof. Mărioara Mihai, directorul Școlii din Ciobanu, dacă și la unitatea de unde a venit a creat probleme. Din păcate, directoarea a refuzat orice comentariu pentru că „a fost o persoană cu care nu am putut să mă înțeleg”. Prof. Lucreția Aldea, directorul unității de învățământ de care aparține grădinița Vadu Oii, a avut numai cuvinte de laudă la adresa educatoarei Elena Odoroagă: „Doamna este foarte credincioasă și în niciun caz nu cred să fi bătut un copil cu handicap. Știu că are niște dușmani prin alte părți, dar nouă ne-a dat impresia unui cadru didactic devotat. Nu am niciun motiv de îngrijorare. Acolo sunt pro-bleme pentru că nu are femeie de serviciu, dar am depus o solicitare la Inspectoratul Școlar”. Am fi dorit să stăm de vorbă și cu educatoarea în cauză, dar directoarea Aldea ne-a „pasat” la ISJ Constanța. Am mers și pe str. Mihai Eminescu, la sediul Inspectoratului Școlar, unde am stat de vorbă cu prof. Irinela Nicolae, inspector școlar de specialitate învățământ primar, care avea în față aceeași reclamație trimisă și la redacție. Catalogată anonimă, plângerea cu pricina va constitui, în perioada imediat următoare, subiectul unei investigații. Mai ales că numele celei reclamate nu este necunoscut în Inspectorat. Am aflat că, anul trecut, a reclamat-o pe directoarea Mărioara Mihai, de la Ciobanu, pentru cele mai diverse pricini. Ultima reclamație de care își amintește prof. Adriana Cristina Oprea, inspector școlar general adjunct, a avut ca subiect teza de bacalaureat a fiicei. Așteptăm cu interes rezoluția investigațiilor făcute de inspectorii școlari.