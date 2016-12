Educaţie politizată! Scandal monstruos pentru funcţiile de director

8

Deranj

Total de acord cu examenul de directori. Dar nu inteleg de ce nu in vara? In decembrie acei directori in functie ce nu promoveaza se vor intoarce pe catedrele lor si multe cadre didactice vor ramane fara ore. Se vor vacanta catedre....se vor organiza concursuri de ocupare a posturilo. Elevii la clasa se vor trezi cu alti profesori...si poate necalificati...ca nu mai ai de unde in luna decembrie. Poate unii sunt sunt si diriginti, sunt inclusi in CA sau in comisii de lucru, sunt trecuti in cataloage si poate chiar au pus o nota si au dat evaluari initiale. Parca finalitatea educatiei era elevul...unde este elevul in aceasta ecuatie? el are cel mai mult de suferit.