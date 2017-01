Educaţie ecologică prin Proiectul ECOArta

La școala din Tuzla,

Educație ecologică prin Proiectul ECOArta

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri, la Școala cu clasele I-VIII din Tuzla a avut loc vernisajul expoziției ECOArta, activitate care se înscrie în proiectul educativ al școlii „FII ECO!”, desfășurat în perioada 2009-2011. Proiectul presupune derularea unei serii de acțiuni care să implice conștient elevii școlii în direcția educației ecologice și a dezvoltării durabile. La activitate au participat atât ciclul primar, cât și cel gimnazial, cu creații plastice - felicitări și mărțișoare, realizate cu diverse materiale, folosindu-se tehnici precum pictură, colaj, quiling, origami. Produsele plastice au urmărit exprimarea originală a elevilor în relație cu sosirea primăverii. Responsabilii activității, prof. Daniela Tănase și înv. Georgeta Ioniță, au expus în incinta unității de învățământ panourile cu lucrările elevilor, urmând ca cele mai bine realizate să facă obiectul unor fotografii care vor fi dăruite sub formă de carte poștală partenerilor străini ai Școlii Tuzla, implicați în Proiectul Comenius „From Her-Story to His-Story. How can we see the world?”, la sosirea lor în România, în luna mai a acestui an.