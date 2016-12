Educaţia şi şcoala răzbat în sânul şatrei

Cum a reușit Școala din Castelu imposibilul

Educația și școala răzbat în sânul șatrei

Vineri, de Ziua Internațională a Copilului, am ales să ne alăturăm unei delegații ce le-a avut în frunte pe Maria Gheorghiu și Leslie Hawke, cofondatoarele Asociației Ovidiu Rom, într-o vizită la grădinița din Castelu.Din cei 5.350 de locuitori ai comunei Castelu, 1.150 trăiesc sub limita sărăciei, 56% dintre aceștia fiind copii. Aici se găsește o populație de turco-musulmani romi, denumiți horahai, aflată într-o reală expansiune, ai cărei urmași nu cunosc limba română, sărăcia cruntă fiind motiv al neșcolarizării lor.Plecând de la aceste statistici și de la disperarea unui cadru didactic dedicat cu tot sufletul misiunii pe care și-a ales-o, în urmă cu trei ani, aici se petrecea un eveniment foarte important. Castelu devenea, la solicitarea directoarei Antoneta Prodan, comună-pilot pentru programul „Fiecare Copil în Grădiniță“.Chiar și acum, după acești ani de mari probleme, învățătoarea Prodan, pentru că aceasta este meseria ei de bază, se înroșește de furie că nu este sprijinită tocmai de aceia în care își pusese mari speranțe și care știe că pe alții îi sprijină. „În anul 2009, grădinița avea patru grupe, iar acum, datorită implicării Ovidiu Rom, am ajuns la nouă grupe. Am reușit imposibilul, cu toate că au fost supărări și amenințări. De șase ani trag semnale de alarmă. E foarte greu de gestionat o situație ca a noastră, dar dragostea de meserie ne-a ajutat să învingem. Durerea mea cea mai mare este că n-am primit niciun sprijin din partea Consiliului Județean Con-stanța, pentru a putea continua ceea ce am început alături de Ovidiu Rom, care sprijină copilul până la 6 ani, după care aceștia nu mai vin și la școală. Tichetul social face minuni, aduce copii la grădiniță, dar nu e de ajuns pentru viitorul lor“, declara vineri directoarea.Cum îi ajută Ovidiu Rom pe copiii sărăciPărinții copiilor din program primesc lunar un stimulent financiar sub formă de tichete sociale în valoare de 50 lei pentru fiecare copil care are prezența zilnică la grădiniță în luna respectivă, exceptând învoirile părinților și scutirile medicale. De asemenea, pentru fiecare copil Ovidiu Rom alocă suma de 60 de lei pentru rechizite și alte materiale educaționale. Consiliul Local Castelu asigură suma necesară pentru îmbrăcăminte și încălțăminte. Astfel, a crescut spectaculos frecvența zilnică a copiilor la grădiniță. Prin intervenția aceleiași asociații, Inspectoratul Școlar Județean a creat trei posturi de profesor pentru a face față numărului mare de copii.„E foarte greu de gestionat situația de la Castelu“Despre implicarea extraordinară a Mariei Gheorghiu, cofondator al asociației alături de Leslie Hawke, vorbește toată echipa, ea fiind motorul inițiativelor pe tărâm românesc. Din păcate, spațiul tipografic nu ne permite o dezvoltare a lor mai pe larg.Vineri, însă, declara că proiectul de la Castelu a început cu grupa Peco, elevi de clasa I care învățau chiar în sediul unei benzinării, dar și-au dat seama că e prea târziu, pentru că elevii vorbeau limba turcă și nu se înțelegeau nici cu profesorii, nici cu colegii. Și au decis să se adreseze copiilor încă din grădinițe, de la vârsta de 3 ani. „Ne-a luat cam 10 ani să ajungem la rezultatele de acum la nivel național, dar sperăm că până în 2020 să devină politică publică. Astăzi vă prezentăm aici un proiect fără față idilică, care constituie o realitate la care nu ne așteptam. S-a ajuns la un număr foarte mare de copii și e foarte greu de gestionat situația, pentru că nu ne luptăm numai cu sărăcia, dar și cu lipsa de educație a părinților“.Înmulțirea necontrolată nu ajută progresul comunitățiiLa întâlnirea de vineri a fost prezent și unul dintre cei 10 ambasadori care susțin ideea de educație timpurie pentru toți copiii, respectiv ambasa-dorul Olandei, Matthijs van Bonzel. Împreună cu înaltul oficial am descins într-o așezare de turco-musulmani, unde viețuiesc șase familii. Prea puțin deranjați de mizeria cruntă sau de aerul irespirabil, Leslie Hawke împreună cu ambasadorul au stat de vorbă cu o bunică. Aceasta le-a povestit despre cei 36 de nepoți și cum a ajuns ea în Castelu, după ce a locuit și la Medgidia, și la Constanța.Nu tocmai încântat de cele văzute la fața locului, oficialul, împreună cu Leslie și cu parlamen-tarul Maria Stavrositu au conclu-zionat că una dintre direcțiile de acțiune viitoare ar trebui să fie controlul natalității prin prevenirea sarcinilor nedorite în interiorul acestor comunități.De altfel, în luna aprilie a acestui an, Ovidiu Rom și GlaxoSmithKline au lansat un program de granturi pe trei ani, prin care comunitățile vor putea dezvolta programe de sănătate și educație pentru sănă-tate, în care ar putea fi cuprinsă și o latură de control al natalității în rândul păturilor sărace.În numărul viitor puteți citi un interviu cu Leslie Hawke, care a renunțat la balul de caritate de anul acesta pentru a nu mai fi asociată în mondenități ca mamă a celebru-lui actor american Ethan Hawke.