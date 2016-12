Educaţia financiară începe din băncile şcolii

Educația financiară începe din băncile școlii

Marţi, 08 Noiembrie 2016

Elevii de clasele a VII-a A, B, C și clasele a XI-a A, B, C din Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Constanța, sub coordonarea prof. Iuliana Linea, directorul instituției, au participat la activitatea din cadrul proiectului „Să vorbim despre piața financiară nebancară”, în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară.Reprezentanții ASF au prezentat elevilor noțiuni privind piața asigurărilor, sistemul pensiilor private din România și piața de capital, elevii având posibilitatea să conștientizeze oportunitățile și riscurile financiare. S-a urmărit, astfel, crearea unui punct de start în stabilirea unei culturi financiare generale, prin creșterea nivelului de informare al elevilor din învățământul preuniversitar despre produsele și serviciile financiare reglementate de ASF.Programul de educație financiară se desfășoară de-a lungul celor două semestre din acest an școlar, prin susținerea a două ore pe semestru, însoțite de acordarea de materiale educative oferite în mod gratuit de către ASF. Proiectul include și organizarea unui concurs școlar pe teme de educație financiară nebancară, posibilitatea organizării de prezentări și acțiuni interactive în cadrul săptămânii Școala Altfel, cum ar fi organizarea de vizite ale elevilor, cât și a profesorilor, la sediul unor companii, pentru a putea vedea aplicarea în mod curent a celor explicitate în cadrul programului.