Educaţia artistică, aproape absentă din orarul elevilor europeni

Educația artistică, aproape absentă din orarul elevilor europeni

Ştire online publicată Joi, 15 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Timpul consacrat materiilor artistice este relativ scăzut în școlile din Europa, deși ar trebui să reprezinte un element important în toate politicile de educație, a declarat, miercuri, noul comisar european pe Educație, slovacul Maros Sefcovic, informează AFP. „Educația artistică favori-zează dezvoltarea creativității. Consolidarea artelor în vederea creșterii potențialului nostru de creativitate și inovație ar trebui să constituie un element motor al tuturor politicilor de educație care vizează ameliorarea competivității economice, coe-ziunea și bunăstarea per-soanelor”, a subliniat noul comisar european, care a prezentat un studiu asupra a 30 de țări europene. Formele de artă cele mai predate în școli sunt muzica și artele vizuale, care sunt materii obligatorii în cele 30 de țări studiate (țările Uniunii Europene, Islanda, Lichtenstein și Nor-vegia), în timp ce dansul, teatrul sau arhitectura nu sunt predate sistematic în școli. În învățământul primar, jumătate dintre țările europene dedică între 50 și 100 de ore pe an învățământului artistic. Cele mai puține ore, 36 pe an, sunt propuse în învățământul din Lu-xemburg, în timp ce Portugalia are cele mai multe, 165. În primul ciclu al învăță-mântului secundar, timpul de predare a materiilor artistice scade, jumătate dintre țările incluse în studiu dedicându-le între 25 și 75 de ore pe an. Același studiu subliniază, în treacăt, faptul că profesorii din învățământul primar nu sunt instruiți în toate materiile artistice incluse în programă. Puținul timp consacrat acestor materii poate fi valorificat prin parteneriate cu lumea artistică în școli, se mai recomandă în studiu.