Edu Cer, revoltată de finanţarea diverselor academii din bugetul de stat

Edu Cer, revoltată de finanțarea diverselor academii din bugetul de stat

Ştire online publicată Luni, 15 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Asociația Profesională pentru Educație și Cercetare Edu Cer solicită Guvernului să elimine din bugetul de stat sumele prevăzute pentru indemnizațiile și salariile membrilor diverselor academii autohtone, chiar și pentru cei din Academia Română. Edu Cer trage un semnal de alarmă în legătură cu „impostura universitară și academică românească post-decembristă”, susținând că „titlul de academician este unul de onoare, nu unul pentru care primești bani de la stat, în condițiile în care tinerii debutanți în sistemul de învățământ și cercetare nu au slujbe”, se arată în comunicatul asociației, semnat de președintele Ștefan Vlaston. În ceea ce privește cazul Academiei Române, Vlaston arată că, în cazul în care se dorește răsplătirea membrilor acesteia, se poate face din fonduri proprii, având în vedere că „această instituție este proprietara a 20 de terenuri de peste 5.800 de hectare, a unui imobil situat pe Calea Victoriei (în valoare de numai 493 lei!) sau a altuia, tot pe Calea Victoriei, evaluat la 13 lei!”, potrivit comuni-catului. Edu Cer sugerează, pe de altă parte, că fondurile folosite în prezent pentru finanțarea Academiei Române să fie puse în folosul sprijinirii tinerilor cercetători. Edu Cer mai vrea ca Executivul să interzică imediat „cumularea salariilor din universități cu cele din institute de cercetare, dacă ambele sunt finanțate de la bugetul de stat. E imoral să interzici pensia cu salariul de la stat, dacă lași ca indivizi ahtiați de bani să aibă două salarii de la stat”, potrivit comunicatului. „Vorbim de un alt mod în care băieții deștepți din sistemul «academic» devalizează bugetul public al educației și cercetării. Există o «metodă» bine pusă la punct care funcționează astfel: profesori din universități de stat (plătiți din bani publici) sunt angajați pe posturi de cercetători științifici în institute de cercetare, finanțate tot din bani publici - de exemplu institutele Academiei Române, dar nu numai”, se arată în comunicat. În ultimul rând, Asociația vrea ca autoritățile să verifice statutul academic și veniturile lunare ale membrilor tuturor academiilor, pentru a identifica toate abaterile grave de la lege. „Având în vedere criza economică ce afectează milioane de români, apreciem că este cu totul imoral ca banii de la buget, puțini câți sunt, să fie astfel «fraudați», chiar dacă cu aparență de legalitate, în contul unor merite inexistente”, potrivit Edu Cer. Totodată, Asociația Edu Cer salută gestul președintelui Traian Băsescu de a refuza titlul de academician din partea Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR), susținând că AOSR a încercat să își asigure finanțare prin acordarea acestui titlu.