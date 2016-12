Editorialul rectorului Dănuţ Epure, în revista „Ovidianum”

2

Ce spun aici este din experienta.

Dănuț Epure, impreuna cu Zaharia (prof IT) = mafia cersetoare de spaga din Universitatea Ovidius Constanta. Cu o nerusinare izbitoare, inaintea examenelor, acesti indivizi cer spaga elevilor, prin intermediul secretarelor si al seminaristilor. Este uimitor, te mira, crezi ca scriu acest mesaj drept propaganda ori ca bat campii? Intreaba toti absolventii din 2000 incoace despre aceste doua personaje caracteristice ale coruptiei academice si te vei convinge. Inainte de examene, siruri de elevi se inghesuie pentru a da spaga acestor elemente abjecte ale invatamantului. Cel putin la Zaharia, coada se intindea de la etajul 5 pana la 7. Incredibil, dar adevarat.. si TESTAT! Pe langa aceste aspecte, de plagiat si copiat sa nu mai vorbim. Pe site-ul universitatii exista documente virtuale incarcate sub semnatura Dănuț Epure, care sunt scrise intr-o engleza de 2 lei, timp in care individul se da 'expert' in academia internationala. Este patetic, nu expert. In schimb, e smecher, ca si Mazare. Astia ne conduc, datorita lor suntem vazuti precum tiganii.Cu respect, o fosta absolventa la Finante-Banci, careia i s-a cerut spaga. Recunosc, mi s-a cerut spaga. Trist, dar asta este adevarul.