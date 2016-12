Editorial / Puciul "generalilor" din învăţământ

1

nemernicie

aceste nulitati numite pe criterii politice in conducerea invatamantului din romania (ministrii, inspectori generali, inspectori, directori) au reusit sa distruga viitorul poporului roman. un popor fara educatie si sanatate este condamnat la moarte. golaniile in fata profesionalismului, smecheriile in fata pregatirii, pupincurismul in fata demnitatii... unde sunt profesorii de alta data ? pai daca un individ ca raducu popescu conduce invatamantul constantean iar un zero absolut ca campeanu (scuzati cacofonia, dar ei sunt obisnuiti cu asta) il conduce pe popescu....