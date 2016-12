EDITORIAL / O mizerie de Bacalaureat! Cât e dezinteres, câtă prostie şi ce-i de făcut?

6

nimeni nu contesta deciziile directorilor.ale inspectoratelor..ministrului

Sa va spun eu de ce am plecat din sistem.cu 1000nu puteam intretine o familie.cand vine directorul si te obliga sa i treci pe toti in proportie de 100%,nu ai ce face.ca nu te poti pune cu maria sa,seful care taie si spanzura.aveti idee de cantitatea imensa de hartoage pe care o face un profesor acasa?dosare intregi.rapoarte.analize.grafice de analiza a progres regresului si alte porcarii.Cand vine cineva de la inspectorat in inspectie.cere aceste teancuri de hartoage.NIMANUI nu i pasa daca ai reusit sa l faci pe copil sa inteleaga.daca a plecat cu ceva bun acasa pe ziua respectiva.apoi.mai vine si o mamica.care havar n are sa lege doua fraze.dar are bani.ca i sotul navigator.si iti cere socoteala.una care nu are nici macar 10 clase.dar te ia pe tine la bani marunti.ca de ce i ai pus acea bota copilului.atunci frustrarea e maxima.daca si o semianalfabeta isi permite sa te critice si iti cere explicatii.de parca am fi studiat psihologia si pedagogia in acelasi timp.e clar ca tb sa ne retragem.Sistemul e putred si nimeni nu indrazneste sa dea cu pumnul in masa.toata lumea se supune.la aceste umilinte si la acel salariu inuman.Celor care au tamas in sistem.le tb ridicata o statuoe.o fac de dragul profesiei.au alte venituri din alat parte.Nu e posibil ca in profesor in prag de pensie sa castige 1700.cu 40 de ani vechime.si sa iasa cu 1200 pensie.